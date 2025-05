DIRETTA VARESE TRIESTE: PARTITA IMPORTANTE PER GLI OSPITI

I lombardi festeggeranno l’acquisita certezza della salvezza con i propri tifosi, ma la posta in palio sarà importante soprattutto per gli ospiti nella diretta Varese Trieste, che sarà alle ore 18.15 di oggi pomeriggio, naturalmente dalla città lombarda. Al palazzetto di Masnago il pubblico della Openjobmetis Varese potrà fare festa per la certezza un altro anno nella massima categoria, che naturalmente fa piacere a tutti gli appassionati di basket perché Varese è una piazza storica della nostra pallacanestro, anche se i momenti di maggiore gloria ormai sono tanto lontani nel tempo.

La Pallacanestro Trieste si giocherà però di più in questa 29^ giornata della Serie A di basket. I giuliani sono stati protagonisti di un ottimo torneo fino a questo momento, tanto che sono già certi di un posto nei playoff scudetto a due giornate dal termine della stagione regolare, ma adesso sarebbe prezioso un ultimo sforzo, con l’obiettivo naturalmente di raggiungere la migliore posizione possibile. Serve allora una nuova vittoria nel clima di festa che certamente caratterizzerà la diretta Varese Trieste…

VARESE TRIESTE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Varese Trieste in tv dove sarà visibile? A patto di possedere un abbonamento, il riferimento sarà la piattaforma Dazn, quindi si tratterà di un appuntamento in diretta streaming video.

DIRETTA VARESE TRIESTE: STAGIONI DIVERSE MA OBIETTIVI RAGGIUNTI

Sostanzialmente possiamo comunque parlare di obiettivo raggiunto su entrambi i fronti in vista della diretta Varese Trieste. Certo, per i lombardi si tratta dell’obiettivo minimo, ma questo non è il momento di fare gli schizzinosi: la pesante sconfitta contro la Virtus Bologna è stata comunque un momento di festa, perché domenica scorsa è stata il giorno della salvezza, grazie alla sconfitta di Scafati che ha confermato il +6 sul penultimo posto quando ormai mancano solo due partite alla fine. Per il resto, Varese ha uno dei migliori attacchi del campionato, ma anche la difesa indiscutibilmente peggiore: il bilancio è una salvezza anticipata, di più non si poteva pretendere.

Tanto per intenderci: Trieste segna praticamente lo stesso numero di punti, ma ne incassa in media 10,5 in meno ad ogni partita. Così si scava la differenza fra una salvezza abbastanza stiracchiata (anche se comunque anticipata) e una meritata qualificazione in zona playoff. I giuliani viaggiano forte anche lontano da casa (8-6 in trasferta), con la vittoria a Cremona hanno messo il sigillo e adesso in una nuova trasferta lombarda vogliono fare un ulteriore passo in avanti. Il responso della diretta Varese Trieste sarà quello desiderato?