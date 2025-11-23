Diretta Varese Udine streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la nona giornata di basket Serie A1.

DIRETTA VARESE UDINE (RISULTATO FINALE 59-66): TRIPLICE ZERO

Udine porta a casa una vittoria di grande solidità imponendosi 59-66 al termine di una gara intensa e molto fisica. La formazione friulana costruisce il successo soprattutto nel terzo quarto, dove scava il break decisivo grazie alla difesa aggressiva, al controllo dei rimbalzi e alla precisione dei suoi leader offensivi. Bendzius, MVP della serata, chiude con 19 punti guidando l’attacco con esperienza e lucidità; accanto a lui Hickey dà ritmo e penetrazioni incisive, mentre Da Ros e Alibegovic aggiungono punti preziosi sfruttando gli spazi creati dagli esterni.

Varese prova a rimanere agganciata con Moore, miglior realizzatore dei suoi, e con Iroegbu, capace di accelerazioni che mettono in difficoltà la retroguardia ospite. Tuttavia, la squadra di casa paga le troppe forzature in costruzione e un terzo periodo particolarmente complicato, nel quale la difesa di Udine chiude ogni linea di passaggio. Nel finale Varese tenta una rimonta con un parziale di energia e qualche canestro di qualità, ma Udine resta solida nella gestione dei possessi chiave e mantiene sempre un margine di sicurezza. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VARESE UDINE (RISULTATO LIVE 36-52): FINE TERZO QUARTO

Udine prende in mano l’inerzia della gara e chiude il terzo periodo in vantaggio nella diretta sul 36-52 grazie a un parziale di grande solidità difensiva e ottima esecuzione offensiva. Bendzius resta il faro della squadra friulana: sale a 19 punti combinando tiri piedi per terra, letture intelligenti e un lavoro prezioso a rimbalzo. Accanto a lui cresce in maniera evidente Hickey, che raggiunge quota 10 punti con penetrazioni efficaci e continuità nel punire i cambi difensivi di Varese. Impatto notevole anche di Da Ros e Alibegovic, entrambi da 6 punti, capaci di muovere bene la palla e colpire negli spazi creati dagli esterni.

Varese invece fatica a trovare ritmo offensivo: Moore arriva a 9 punti ma deve forzare molte conclusioni per tenere viva la squadra. Iroegbu raggiunge quota 7, ma viene spesso murato dalla fisicità di Udine, che chiude la propria area con grande compattezza. Le difficoltà offensive si riflettono anche in difesa, dove Varese perde brillantezza e concede seconde opportunità su rimbalzo e tagli backdoor. L’ultimo parziale è tutto friulano, con Udine che vola sul +16 e controlla saldamente la partita.(agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VARESE UDINE (RISULTATO LIVE 27-33): FINE SECONDO QUARTO

Udine chiude il primo tempo avanti 27-33 di questa diretta grazie a un secondo quarto di grande solidità, costruito sull’energia difensiva e sulle fiammate dei suoi esterni. Bendzius continua a essere il faro offensivo: sale a 13 punti con letture pulite, tiri ben costruiti e una presenza costante anche a rimbalzo. Accanto a lui cresce tanto Hickey, che raggiunge quota 6 punti con penetrazioni decise e una tripla che spezza il momento migliore di Varese. Fondamentale anche l’impatto di Ikangi, protagonista con 6 punti, un paio di buone giocate vicino al ferro e presenza fisica nei cambi difensivi. Calzavara aggiunge 5 punti pesanti, dando ritmo all’attacco friulano nei minuti finali.

Varese prova a restare in scia grazie a Moore, miglior realizzatore dei suoi con 7 punti, bravo a trovare soluzioni dal palleggio e a correre in transizione. Iroegbu aggiunge 5 punti con accelerazioni che creano problemi alla difesa udinese, ma la squadra di coach Bialaszewski fatica a trovare continuità e paga alcune palle perse in uscita dai blocchi. Renfro e Nkamhoua provano a dare equilibrio, ma Udine è più cinica nello sfruttare i possessi decisivi e scappa fino al +6 dell’intervallo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VARESE UDINE (RISULTATO LIVE 17-17): FINE PRIMO QUARTO

Primi dieci minuti molto equilibrati in questa diretta di Varese Udine sul risultato di parità di 17-17, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo senza permettere veri allunghi. Udine si affida alla mano caldissima di Bendzius, subito protagonista con 9 punti, una tripla e grande presenza anche a rimbalzo offensivo. Alibegovic aggiunge 3 punti e solidità nelle letture, mentre Hickey porta energia e un paio di iniziative utili a tenere alto il ritmo.

Varese reagisce con un attacco ben distribuito: Nkamhoua parte forte con 4 punti e buona aggressività sotto canestro, Renfro ne aggiunge altri 4 grazie a iniziative in avvicinamento e ottime scelte dal mid-range. Librizzi contribuisce con una tripla pesante, mentre Moore e Moody portano ossigeno e punti dalla panchina con buone letture in penetrazione. Iroegbu completa il parziale con 2 punti e intensità su entrambi i lati. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VARESE UDINE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Finalmente eccoci alla diretta Varese Udine: curiosamente, l’ultimo anno dei friulani in Serie A1 prima del grande ritorno coincide con quello in cui i lombardi erano in Serie A2, con immediata promozione targata Stefano Pillastrini, dunque bisogna tornare al 2007-2008 per trovare gli ultimi incroci tra queste due squadre. Li aveva vinti entrambi Udine, che tra l’altro nella seconda giornata di campionato era andata a vincere di ben 21 punti a Varese per poi imporsi di misura (+2) anche sul parquet di casa, ma del resto quella per la Cimberio era stata una stagione sciagurata con appena otto vittorie, di cui tre nelle ultime cinque giornate a retrocessione ormai avvenuta.

Non che Udine avesse fatto troppo meglio: allora sponsorizzata Snaidero, era arrivata appena sopra Varese anche se con ben cinque vittorie di differenza, una salvezza non troppo sofferta ma che comunque sarebbe stata appunto l’ultima, adesso però la APU Old Wild West è tornata in Serie A1 ed è pronta a giocarsi le sue carte per rimanerci a lungo, pur se l’approccio al campionato non è stato dei più entusiasmanti. La stagione ci racconterà l’esito della corsa alla salvezza anche per quanto riguarda la Openjobmetis, molto come già detto passa anche da qui e allora mettiamoci comodi, pronti a lasciar parlare il parquet della Itelyum Arena con la diretta Varese Udine! (agg. di Claudio Franceschini)

VARESE UDINE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv per Varese Udine, di conseguenza l’unico modo per assistere a questa partita sarà in diretta streaming video, abbonandovi a LBA Tv.

VARESE UDINE: LOMBARDI PER IL BIS!

È una delicata sfida per la salvezza la diretta Varese Udine, che si gioca alla Itelyum Arena con palla a due alle ore 16:30 di domenica 23 novembre per la nona giornata di basket Serie A1 2025-2026: siamo nelle ultime posizioni della classifica, ma il calendario offre una bella occasione alla Openjobmetis per spiccare il salto.

Varese, dopo sei sconfitte consecutive anche a causa di intrecci non semplicissimi, è tornata a vincere e lo ha fatto nel migliore dei modi, cioè prendendosi il derby contro Cantù e festeggiando il primo successo casalingo della stagione, fermando la mareggiata che rischiava di travolgerla e potendo quindi ripartire con qualche certezza in più.

Udine sapeva ovviamente che il grande ritorno in Serie A1 sarebbe stato pieno di difficoltà, ma ha iniziato subito a mostrare gli artigli; per il momento abbiamo un’ultima posizione con una sola vittoria, ma più volte la APU ha lottato fino all’ultimo e lo ha fatto anche sabato scorso nella sconfitta interna contro Tortona.

La diretta Varese Udine è certamente una chanche per la Openjobmetis, ma a ben guardare anche per i friulani che possono vincere una sfida diretta fuori casa e avere così due punti che peserebbero parecchio in classifica; il parquet della Itelyum Arena racconterà tra poco la sua versione dei fatti.

DIRETTA VARESE UDINE: INCROCIO PER LA SALVEZZA

Ci apprestiamo a vivere la diretta Varese Udine che è per l’appunto un incrocio per la salvezza, e possiamo dire che per quanto abbiamo visto finora questo potrebbe essere lo scenario per entrambe le squadre anche nei prossimi mesi. La Openjobmetis è già intervenuta sul roster, l’arrivo di Ike Iroegbu potrebbe essere fondamentale perché l’ex Treviso ha disputato due ottime partite e, dopo aver sfiorato il colpo a Tortona, Varese ha appunto battuto Cantù grazie alla prestazione del nuovo arrivato, che in breve tempo è diventato il giocatore di riferimento o comunque quello cui cedere il comando quando si tratta di andare a prendersi le vittorie.

Udine in questo senso appare una squadra con maggiori possibilità offensive, manda ben cinque giocatori in doppia cifra con Anthony Hickey, il top scorer, che segna 15,7 punti per gara, tuttavia il dato più interessante per la APU è quello relativo ai rimbalzi perché è la migliore di tutto il campionato, anche qui con la partecipazione da parte di tutti ma il dato migliore che è di Skylar Spender, che dobbiamo menzionare anche perché due stagioni fa ha giocato proprio con la canotta di Varese, dunque tornerà alla Itelyum Arena da ex nella speranza di dare il suo contributo per quella che come già detto sarebbe una vittoria fondamentale per la classifica di Udine.