Diretta Varese Venezia/ Streaming video tv: match di cartello a Masnago (Basket A1)

Varese Venezia, in diretta dalla Enerxenia Arena di Masnago alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 17 novembre 2019, è una partita valida per la nona giornata del campionato di Serie A di basket 2019-2020. Match sicuramente di cartello a Masnago, dove Varese Venezia metterà di fronte due squadre con posizioni di classifica molto simili: la Openjobmetis Varese ha già osservato il turno di riposo e nelle sette partite disputate finora vanta tre vittorie e quattro sconfitte, la Umana Reyer Venezia è invece esattamente al 50% con quattro successi e altrettante sconfitte. Chi vince può decollare, chi perde rischia di rimanere impantanato nell’anonimato, che sarebbe particolarmente grave per Venezia, la squadra che sul petto indossa il tricolore. Varese dal canto suo deve risollevarsi dalla batosta subita settimana scorsa nel derby con Brescia, mentre la Reyer ha vinto in volata una partita tiratissima contro Sassari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Varese Venezia, che è una partita trasmessa su Eurosport 2 (canale visibile su Sky e DAZN) per questa nona giornata di campionato; inoltre resta l’appuntamento classico per tutti gli appassionati sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Potrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo alla Enerxenia Arena.

DIRETTA VARESE VENEZIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Varese Venezia, abbiamo visto che la prima parte del campionato è stata in chiaroscuro sia per i lombardi sia per i veneti. La Reyer è ancora lontana dagli standard di eccellenza che la squadra di Walter De Raffaele ha avuto negli ultimi anni: Venezia domenica scorsa ha vinto contro Sassari e questi è già un segnale importante, ma deve soprattutto migliorare il proprio rendimento esterno, fino a questo momento pessimo per i campioni d’Italia in carica, che lontano dal Taliercio sono 0-4. Inutile dire che dall’altra parte del campo ci sarà invece una Openjobmetis Varese che cercherà di sfruttare questo problema degli avversari: i lombardi sono a una sorta di bivio, devono capire se la loro stagione potrà essere ambiziosa oppure se rischia di scivolare nell’anonimato. La squadra di Attilio Caja è reduce da due sconfitte in altrettanti derby lombardi che l’hanno ridimensionata, adesso servirebbe tornare alla vittoria sfruttando il fattore campo. A Masnago sono già cadute la Fortitudo e Brindisi: Varese riuscirà a ripetersi davanti al pubblico amico?



