Diretta Varese Venezia/ Streaming video tv: partita molto incerta! (basket Serie A1)

DIRETTA VARESE VENEZIA: SFIDA SCINTILLANTE!

Varese Venezia, che è in diretta dal Palasport Lino Oldrini, va in scena alle ore 19:00 di sabato 19 dicembre: si apre qui la 7^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023, un turno con il quale si torna a giocare in patria dopo aver assistito agli impegni della nostra nazionale. A Varese la Openjobmetis vuole continuare a correre: la squadra di Matt Brase infatti ha il miglior attacco del campionato e soprattutto arriva da tre vittorie consecutive, l’ultima l’ha timbrata a Scafati e in questo modo Varese ha fatto vedere di poter seriamente puntare i playoff, anche se la marcia di avvicinamento sarà comunque lunga e tortuosa.

La Reyer è la Reyer, cioè una squadra che anche quest’anno parte con i propositi di raggiungere almeno la semifinale e almeno sulla carta potrebbe anche essere candidata allo scudetto; Venezia si è rimessa in corsa con la vittoria contro Napoli e anche in Eurocup sta risalendo la corrente, l’obiettivo dichiarato è quello di arrivare in Eurolega e anche qui ovviamente ci saranno molte difficoltà da superare. Intanto aspettiamo che la diretta di Varese Venezia prenda il via, e possiamo sicuramente valutare alcuni dei temi principali che caratterizzeranno la serata di Serie A1 al Palasport Lino Oldrini.

DIRETTA VARESE VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Venezia non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo tra quelle che la Lega Basket ha selezionato (anche secondo la fascia oraria) per questa 7^ giornata del campionato di basket. Ricordiamo però che da questa stagione esiste un’alternativa, che riguarda il servizio di diretta streaming video: i diritti per trasmettere le partite di Serie A1 sono stati acquisiti dal portale Eleven Sports, e dunque potrete abbonarvi stagionalmente alla piattaforma oppure acquistare il singolo evento on demand. Infine, sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VARESE VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Sarà davvero appassionante questa diretta di Varese Venezia, perché entrambe le squadre stanno molto bene. La Openjobmetis ancora una volta ha compiuto una rivoluzione estiva cambiando quasi tutto, e almeno per una volta – non era andata sempre così in epoca recente, anzi – sembra davvero aver azzeccato il suo quintetto titolare che infatti sta tirando la carretta, segna davvero tanto (più di tutti, come detto) e soprattutto vince le partite, visto che la classifica è ottima. In più la crescita di Guglielmo Caruso come centro in uscita dalla panchina dà una grossa mano, ora Matt Brase spera di mettere altri punti in cascina contro quella che rimane una big del nostro campionato.

Venezia infatti corre per arrivare almeno tra le prime quattro ai playoff: forse non sarà più la corazzata che nel 2017 e nel 2019 ha vinto due scudetti, ma certamente il roster agli ordini di Walter De Raffaele rimane di primo livello e lo sta dimostrando anche oggi. Rispetto agli anni passati il focus potrebbe essere maggiormente spostato sull’Eurocup, perché come già detto il sogno della Reyer è quello di vincere la competizione così da arrivare in Eurolega; questo non significa che la Serie A1 non sarà onorata nel migliore dei modi, e allora tra qualche ora la diretta di Varese Venezia potrebbe davvero regalarci uno spettacolo interessante…











