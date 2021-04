Diretta Varese Venezia/ Streaming video tv: Reyer, 4° posto da blindare (basket A1)

DIRETTA VARESE VENEZIA: BULLERI CI CREDE ANCORA

Varese Venezia, che sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Gianluca Sardella e Federico Brindisi, si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 14 aprile presso la Enerxenia Arena: siamo alla 27^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021, e il turno infrasettimanale ci consegna una Reyer che ormai non può che provare a blindare il suo quarto posto in regular season così da avere il fattore campo a favore (verosimilmente con Sassari) ma che si è ripresa battendo Brescia nell’ultimo turno, e ora vuole conferme.

Diretta Brescia Cantù/ Streaming video tv: ultime speranze brianzole (basket A1)

Per contro, dopo la straordinaria striscia la Openjobmetis è caduta di schianto a Reggio Emilia, contro il grande ex Attilio Caja, rischiando di compromettere una rimonta che l’aveva portata ad un passo dai playoff. Obiettivo ancora possibile, ma le speranze sono francamente diminuite; sarà comunque interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Varese Venezia, mentre aspettiamo che si giochi possiamo provare a fare qualche analisi circa i temi principali che saranno oggetto del match alla Enerxenia Arena.

Diretta Cremona Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: punti che scottano (basket A1)

DIRETTA VARESE VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Venezia sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, perché viene trasmessa sul canale Eurosport 2 che è disponibile al numero 211 del decoder di Sky; sappiamo inoltre che la modalità per assistere a tutte le gare di Serie A1 è quella di sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player, che fornirà le immagini ai suoi clienti tramite il servizio di diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete il tabellino play-by-play, il boxscore del match aggiornato in tempo reale, le statistiche di squadre e giocatori e naturalmente la classifica del campionato.

Diretta Pesaro Brindisi/ Streaming video tv: la Happy Casa è in testa! (basket A1)

DIRETTA VARESE VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Varese Venezia rappresenta un’occasione per entrambe le squadre: come abbiamo visto però la Reyer, anche a causa di quel periodo in cui era stata colpita da un focolaio di Coronavirus, ha perso un po’ di terreno nel finale del 2020, e la grande rimonta dovrebbe non essere sufficiente per blindare una delle prime tre posizioni. Alla peggio, si potrebbe proprio prendersi la terza a scapito della Virtus Bologna che ha giocato una partita in più; servirà tuttavia essere perfetti e poi sperare che la Segafredo e magari altre squadre abbiano qualche passaggio a vuoto. È lo stesso contesto della Openjobmetis, che si gioca un accesso ai playoff che sarebbe incredibile: per come si era messa, per alcune partite perse in maniera incredibile, per un gruppo che appariva ormai rassegnato. Invece sono poi arrivate vittorie incredibili ma, come già accaduto in epoca recente, la squadra è caduta in una partita importantissima e contro l’avversaria più abbordabile, arrivando al -3 dopo essere stata sotto per tutto il tempo ma crollando con un controparziale emiliano devastante. Ora, non resta che scoprire chi riuscirà a prendersi la vittoria in una Varese Venezia che comincia tra poco…



© RIPRODUZIONE RISERVATA