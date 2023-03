Diretta Varese Verona/ Streaming video tv: operazione riscatto immediato (basket A1)

DIRETTA VARESE VERONA: RISCATTO OPENJOBMETIS?

Varese Verona, che sarà diretta dagli arbitri Mark Bartoli, Fabrizio Paglialunga e Christian Borgo, va in scena alle ore 20:00 di domenica 26 marzo: appuntamento al Palasport Lino Oldrini per la 23^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Sempre impegnata nella rincorsa ai playoff che mancano da cinque anni, Varese ha subito una ripassata storica a Sassari: una sconfitta di 29 punti che in realtà sarebbe potuta essere più larga se il Banco di Sardegna non avesse tirato il freno a mano in un quarto periodo diventato un lunghissimo garbage time.

Jonathan Majors: arrestato per aggressione e molestie/ L'attore di Creed rilasciato

Verona invece è nei guai: perdendo in volata contro Venezia, in casa, la Scaligera si è ritrovata nel gruppetto delle ultime in classifica insieme a Scafati, Napoli e Reggio Emilia, al momento ha perso il margine che aveva sulla concorrenza e dunque dovrà sudare tantissimo da qui alla fine della stagione per garantirsi una salvezza che potrebbe anche non arrivare. La diretta di Varese Verona è importante per entrambe le squadre; mentre aspettiamo che arrivi la palla a due proviamo a tracciare qualcuno dei temi principali che sono legati all’intrigante serata del Lino Oldrini.

Gabriella Labate "Mio fratello Roberto morto e la malattia…"/ "Raf mi è stato vicino"

DIRETTA VARESE VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Verona non è una di quelle che per la 23^ giornata di Serie A1 saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Possiamo comunque ricordare che tutte le partite del nostro campionato di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: per accedere al servizio è possibile sottoscrivere un abbonamento ma si può anche decidere di acquistare l’evento on demand, ricordando che sarà una visione in diretta streaming video e che il pacchetto fa parte anche di DAZN. Sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale così come la classifica e il calendario del massimo campionato di basket.

Barbara D'Urso, video sorpresa a Gabriella Labate/ "Non potevo dire no a Mara Venier"

DIRETTA VARESE VERONA: RISULTATI E CONTESTO

Sarà molto interessante assistere alla diretta di Varese Verona perché entrambe le squadre hanno bisogno di risalire la corrente: naturalmente la Openjobmetis sa bene che questo match può rappresentare una bella occasione per cementare la propria posizione nella griglia dei playoff, sarebbe davvero una beffa farsi sfuggire l’obiettivo dopo averlo stretto per tutta la stagione (Varese ha giocato la Coppa Italia da quinta testa di serie) e avendo mostrato di poter giocare un basket offensivamente splendido ma anche solido e particolarmente efficace, come del resto la classifica sta dimostrando.

Verona, tornata in Serie A1 dopo 20 anni, sapeva bene che salvarsi sarebbe stato complicato ma anche che il livellamento del campionato avrebbe concesso qualcosa: la Scaligera di fatto sta facendo il suo, non si potrebbe dire diversamente, ma le concorrenti per la permanenza in questa categoria sono tante e anche la recente risalita di Reggio Emilia ha mostrato che non ci sono squadre materasso sulle quali fare affidamento. Bisognerà lottare sino all’ultimo minuto della stagione, il che significa non guardare in faccia a nessuna rivale e non fare calcoli a prescindere dalla difficoltà del match.











© RIPRODUZIONE RISERVATA