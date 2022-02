Diretta Varese Virtus Bologna/ Streaming video Rai: Openjobmetis on fire! (basket A1)

DIRETTA VARESE VIRTUS BOLOGNA: UNA GRANDE CLASSICA!

Varese Virtus Bologna, partita diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Denny Borgioni e Martino Galasso, si gioca alle ore 20:45 di domenica 6 febbraio: siamo alla Enerxenia Arena, per la 19^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Grande classica che torna a farci compagnia: la situazione di classifica è ovviamente diversa, ma attenzione a sottovalutare una Openjobmetis che da quando è arrivato Johan Roijakkers ha solo vinto (doppia affermazione su Trento in 48 ore, dopo aver battuto Venezia) e che sembra aver ritrovato se non altro la fiducia nei suoi mezzi, proprio nel momento più difficile della stagione.

Naturalmente la Segafredo resta di altra pasta: prima in classifica con Milano (anche se ha una partita in più), corre per replicare lo scudetto vinto nella passata stagione e dunque guarda al lungo periodo, ma ovviamente con l’obiettivo di timbrare il primo posto in regular season e, nel mezzo, mettere in bacheca la Coppa Italia. Reduci dalla vittoria contro Cremona, le V nere sanno di non poter sottovalutare la diretta di Varese Virtus Bologna in cui sono comunque favorite; vedremo cosa succederà alla Enerxenia Arena, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali del match.

Nel parlare della diretta di Varese Virtus Bologna dobbiamo anche dire che la Segafredo ha giocato martedì in Eurocup, e ha perso: sconfitta in casa dal Buducnost, ancora una volta ha dimostrato che quest’anno deve fare un step ulteriore contro le big – era caduta anche a Podgorica, e poi sul parquet di Gran Canaria – e dovrà sistemare una classifica che la vede scivolare indietro. Il grande obiettivo della società per quest’anno è quello di raggiungere la finale di Eurocup, che significherebbe tornare finalmente in Eurolega; questo non significa che Sergio Scariolo sottovaluterà il campionato – anzi – ma che bisognerà essere maggiormente accorti nel gestire il doppio impegno, perché più si va avanti e più la situazione si fa complessa.

Varese è una squadra che in poche settimane ha stravolto e sconfessato il progetto estivo: via il GM – dimissionario – via l’allenatore, via tutto il quintetto titolare. In una situazione di totale emergenza sono arrivate tre vittorie consecutive: al momento è presto per dire se sia una reazione nervosa e poco altro o davvero l’alba di una rinascita, intanto la corsa alla salvezza resta estremamente difficile perché la classifica era comunque pessima, le avversarie non mollano e dunque bisognerà tenere la guardia alzata al massimo, per evitare brusche sconfitte che possano far crollare il morale. Staremo intanto a vedere quello che succederà stasera…



