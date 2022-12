Diretta Varese Virtus Bologna/ Streaming video tv: atteso uno show! (basket A1)

DIRETTA VARESE VIRTUS BOLOGNA: CHE GRANDE CLASSICA!

Varese Virtus Bologna viene diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Guido Giovannetti e Christian Borgo: alle ore 19:00 di domenica 4 dicembre il Lino Oldrini ospita una grande classica, valida per la 9^ giornata di basket Serie A1 2022-2023. La Openjobmetis naturalmente non parte favorita, ma è in un momento fantastico: ha vinto le ultime cinque partite, espugnando anche l’AGSM Forum, e si è così portata al terzo posto in classifica in compagnia di Tortona, sognando il ritorno ai playoff ma innanzitutto la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, entrambi traguardi esplorati pochissimo nelle ultime stagioni.

Di fronte però c’è la capolista: la Virtus Bologna, che domenica ha rifilato 30 punti a Brindisi, non ha ancora perso in questo campionato e dunque sta viaggiando a grande velocità, dando la sensazione di non aver innestato ancora le marce alte per concentrarsi sull’Eurolega. Cosa che deve spaventare coach Matt Brase in vista della diretta di Varese Virtus Bologna; vedremo allora quale delle due strisce positive continuerà, nell’attesa della palla a due noi possiamo fare le nostre consuete valutazioni sui temi principali che potranno emergere da una partita che possiamo considerare giustamente il big match della 9^ giornata.

DIRETTA VARESE VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Virtus Bologna non sarà, per questa 9^ giornata, una di quelle garantite sui canali della nostra televisione. L’alternativa però, come ormai ben sappiamo, è rappresentata dalla piattaforma Eleven Sports che da questa stagione fornisce tutti i match del campionato di Serie A1: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, e potrete decidere se abbonarvi al servizio o acquistare on demand il singolo evento. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, potrete consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VARESE VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Varese Virtus Bologna dobbiamo anche considerare che la Segafredo arriva da una dispendiosa trasferta di Eurolega: le V nere hanno giocato venerdì sera e lo hanno fatto a Belgrado, in un ambiente caldissimo e contro una squadra in forma come la Stella Rossa, dunque le energie spese e il viaggio di ritorno, avendo poco tempo a disposizione per “staccare”, potrebbero giocare un ruolo fondamentale nel determinare il risultato di una partita che la Openjobmetis sa di poter vincere, anche se chiaramente per farlo dovrà dare anche più di quanto visto fino a ora.

Varese è una squadra di grande intensità, segna tantissimo e soprattutto è in grado di mandare in doppia cifra più di un giocatore, trovando ogni volta protagonisti diversi; un po’ come la stessa Virtus Bologna, ma ovviamente il roster a disposizione di Sergio Scariolo ha una qualità molto più alta rispetto a quella dei prealpini, che comunque sono partiti con la certezza di potersi giocare un posto nei playoff. L’avvio di stagione ha confermato come non si trattasse di un’ipotesi peregrina, ma la stagione è molto lunga e Matt Brase dovrà essere bravo a confermarsi giornata dopo giornata, poi si tireranno le somme su quanto fatto…











