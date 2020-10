Diretta Varese Virtus Bologna/ Streaming video tv: due per il riscatto (basket A1)

DIRETTA VARESE VIRTUS BOLOGNA: BULLERI TENTA L’IMPRESA

Varese Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Denis Quarta e Matteo Boninsegna: alle ore 20:30 di sabato 24 ottobre la Enerxenia Arena apre le sue porte alla partita valida per la quinta giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Sfida classica, tra due tifoserie che non si sono mai amate; due società storiche della nostra pallacanestro che stanno affrontando momenti diversi, perché la Openobmetis punta a una salvezza tranquilla con vista sui playoff mentre la Segafredo, che ha un budget del tutto diverso, è stata costruita per vincere tutto. Eppure la banda delle V nere arriva da due incredibili sconfitte interne, che le hanno per ora impedito di tenere il passo della dominante Milano; serve dunque un’inversione di tendenza per non parlare di crisi, almeno in campionato visto che in Eurocup le cose vanno come previsto, e forse anche meglio. Sarà dura per i lombardi affrontare questa vista, considerato anche il loro periodo; aspettando la diretta di Varese Virtus Bologna possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali di questa serata.

DIRETTA VARESE VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Virtus Bologna sarà trasmessa su Eurosport 2, un canale riservato ai soli clienti della televisione satellitare che lo troveranno al numero 211 del decoder Sky; per tutti gli appassionati di basket l’appuntamento classico rimane quello del portale Eurosport Player, al quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video, tramite l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete consultare liberamente le sezioni dedicate a classifica, calendario del torneo, tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA VARESE VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Varese Virtus Bologna non arriva sicuramente in un bel momento per Massimo Bulleri: la Segafredo si presenta alla Enerxenia Arena dovendo riscattare i ko maturati contro Cremona e Reggio Emilia, come detto entrambi sul parquet di casa. Un doppio stop che Sasha Djordjevic non si aspettava, ma che fa capire come in questo campionato non ci si possano permettere pause di riflessione; intanto Milano sta volando imbattuta, minacciando di chiudere in fretta il discorso per il primo posto, e dunque la Virtus ha bisogno di tornare a vincere per non mettere in discussione anche le posizioni di rincalzo. La Openjobmetis era partita alla grande vincendo le prime due uscite, tra cui il blitz sul campo della Fortitudo Bologna; poi però è stata rimontata in casa da Cantù e ha perso di schianto a Cremona, in maniera anche più netta di quanto dica il risultato finale. Varese quindi vuole riprendere subito il discorso, per non vivere sulla scia delle ultime stagioni: i playoff sono arrivati molto raramente, considerato il budget è già un ottimo risultato aver lottato per entrarci ma quest’anno c’è a roster un certo Luis Scola, e la sua presenza va sicuramente onorata…



© RIPRODUZIONE RISERVATA