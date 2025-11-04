Diretta Varese Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Serie A di basket, oggi martedì 4 novembre 2024

DIRETTA VARESE VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO LIVE 35-39): FINE SECONDO QUARTO

Si chiude il secondo quarto della diretta di Varese Virtus Bologna con il punteggio di 35-39 in favore degli ospiti, che ribaltano la gara dopo un ottimo avvio dei padroni di casa. La Virtus cresce col passare dei minuti, trascinata da un ispirato Edwards (8 punti e grande precisione al tiro) e dalle giocate fisiche di Alston Jr. e Niang, bravi a sfruttare la superiorità sotto canestro e a trovare punti preziosi anche dalla lunetta.

La Varese paga un calo di intensità nel secondo quarto dopo la brillante partenza. Alviti, ancora una volta il migliore dei suoi con 12 punti, prova a tenere viva la squadra con conclusioni pesanti dall’arco, mentre Nkamhoua (9 punti) e Librizzi cercano di dare equilibrio tra difesa e costruzione del gioco. Nonostante ciò, la Virtus chiude avanti all’intervallo grazie alla maggiore profondità della panchina e a una difesa più compatta nei momenti decisivi. Partita ancora apertissima, con ritmi alti e grande agonismo da entrambe le parti. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VARESE VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO LIVE 20-14): FINE PRIMO QUARTO

Si chiude il primo quarto della diretta di Varese Virtus Bologna con il punteggio di 20-14 a favore dei padroni di casa, protagonisti di un avvio convincente e ben organizzato. A trascinare la squadra è Alviti, autore di 9 punti e vera spina nel fianco della difesa bolognese: preciso al tiro e presente a rimbalzo, si conferma l’uomo più pericoloso di questo primo parziale.

Accanto a lui ottimo impatto anche di Nkamhoua e Librizzi, che danno ritmo e aggressività al gioco di Varese, capace di alternare conclusioni dall’arco e attacchi diretti al ferro con grande equilibrio. La Virtus Bologna, invece, fatica a trovare fluidità offensiva e si affida quasi esclusivamente alle iniziative di Edwards, autore di 6 punti, mentre Smailagic e Morgan provano a dare sostanza nel pitturato senza troppo successo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VARESE VIRTUS BOLOGNA: UNA SUPER CLASSICA

C’è la storia del basket italiano (e non solo), anche se l’attualità racconta di storie ben diverse: la diretta Varese Virtus Bologna sarà comunque un appuntamento affascinante per iniziare l’anomala sesta giornata del campionato di Serie A, con palla a due alle ore 20.00 di stasera, martedì 4 novembre 2025, alla Itelyum Arena di Masnago.

Giornata anomala non solo perché è un turno infrasettimanale, ma perché sarà spalmato da oggi fino a venerdì (e con un posticipo settimana prossima) perché nel frattempo continuano anche le Coppe europee per chi è impegnato anche in Europa – è il caso ovviamente della Virtus Bologna, che avendo poi giovedì il match di Eurolega in pratica si accinge a vivere l’ennesimo “doppio turno”.

Ci chiediamo se fosse davvero necessario collocare una giornata in questa maniera, ma questi sono i fatti e allora prepariamoci a vivere la diretta Varese Virtus Bologna. Parliamo a questo punto ancora degli ospiti, gli emiliani fanno parte del quartetto di testa dopo la bella vittoria sul parquet di Trento e quindi vogliono proseguire su questa strada.

Dall’altra parte, i padroni di casa della Openjobmetis Varese arrivano dalla sconfitta a Venezia e per i lombardi questo è un inizio di campionato decisamente complicato, con una sola vittoria finora. Invertire il trend proprio stasera non sarà affatto facile, ma Varese ci proverà avendo tutto da guadagnare contro la corazzata Virtus Bologna…

VARESE VIRTUS BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La tradizione aumenta il fascino della diretta Varese Virtus Bologna in tv, per la quale tuttavia l’unico riferimento sarà la diretta streaming video sul canale tematico LBATV.

DIRETTA VARESE VIRTUS BOLOGNA: SITUAZIONI QUASI OPPOSTE

Se la grande storia accomuna le due società, il presente scava un profondo solco e indica come favoriti gli ospiti nella diretta Varese Virtus Bologna. La V Nera infatti finora si sta ben comportando anche in Eurolega (certamente assai meglio dell’anno scorso) e in campionato è 4-1, sebbene lo scivolone avesse fatto rumore, in casa contro Cremona. Può capitare nel calendario fittissimo di chi disputa la massima competizione europea, il bilancio però è più che positivo per coach Dusko Ivanovic e i suoi uomini, come dimostra anche la già citata vittoria segnando più di 100 punti a Trento, fatto che non capita tutti i giorni.

Per Varese invece l’obiettivo è la salvezza: gli anni di gloria sono lontani, l’esordio vincendo a Sassari con 105 punti all’attivo aveva generato entusiasmo subito però spento dalle successive quattro sconfitte consecutive, purtroppo spesso anche con passivi pesanti. Potremmo dire quindi che lo scivolone per 86-75 a Venezia di appena un paio di giorni fa sia stato almeno dignitoso, però per cambiare la stagione della Openjobmetis ci vorrebbe qualcosa in più. Ad esempio, una vittoria a sorpresa contro una big: sarà un’impresa possibile nella diretta Varese Virtus Bologna per i lombardi?