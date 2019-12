Diretta Varsavia Perugia/ Streaming video DAZN, umbri per il tris (Champions League)

Varsavia Perugia, in diretta dalla Arena Ursynów della capitale polacca, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, martedì 17 dicembre 2019, per la terza giornata del girone D della Champions League 2019-2020 di volley maschile. Varsavia Perugia vedrà la Sir Safety alla ricerca del tris, dopo le precedenti vittorie ottenute in casa contro il Benfica due settimane fa e poi nella trasferta di Tours mercoledì scorso. Tutto bene dunque finora per Perugia in questa nuova edizione della Champions League, tuttavia bisogna tenere sempre alta l’attenzione, perché solamente le prime classificate di ogni gruppo avranno la certezza di accedere ai quarti di finale – la qualificazione è infatti riservata alle cinque squadre vincitrici più le tre migliori seconde. Varsavia Perugia, in caso di successo, potrebbe segnare uno scatto decisivo per allontanare i polacchi, che finora hanno vinto in casa con il Tours ma perso a Lisbona contro il Benfica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE VARSAVIA PERUGIA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la partita di Champions League Varsavia Perugia non sarà trasmessa in diretta tv, perché si tratterà di un’esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che avranno la possibilità di seguire l’incontro di volley maschile attraverso l’app DAZN tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito dazn.it.

DIRETTA VARSAVIA PERUGIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Varsavia Perugia, abbiamo già illustrato l’importanza di questa sfida di Champions League che potrebbe mettere in discesa la strada di Perugia verso la fase ad eliminazione diretta. Di certo la Sir Safety ci arriva nelle condizioni di forma ideale, dal momento che gli umbri domenica hanno colto una preziosa vittoria per 3-1 contro Modena in campionato, con un Wilfredo Leon autore addirittura di 32 punti ma una prestazione convincente da parte di tutti i componenti della squadra allenata da Vital Heynen, all’inseguimento della lanciatissima capolista Civitanova. A proposito di allenatori: a dare ancora più fascino a Varsavia Perugia, bisogna ricordare che sulla panchina della squadra polacca siede invece Andrea Anastasi. L’ex c.t. della nostra Nazionale saprà fermare l’eccellente corsa della Sir Safety Perugia in Champions League?



© RIPRODUZIONE RISERVATA