Diretta/ Vef Riga Treviso (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca!

DIRETTA VEF RIGA TREVISO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo pronti a vivere insieme la diretta di Vef Riga Treviso, partita che potrebbe consegnare alla Nutribullet il primo posto aritmetico nel gruppo D di Champions League (ma sarà in questo caso necessario guardare all’altro campo). Intanto la squadra veneta continua a essere particolarmente ondivaga in campionato: sabato per esempio ha perso in casa contro la rinata Pesaro, giocando una partita davvero brutta dal punto di vista offensivo. Nel 63-73 con cui è caduta, Treviso ha tirato con il 41,4% da 2 e il 32,0% dall’arco, ma ha anche lasciato per strada parecchi punti in lunetta (15/24) e ha perso la bellezza di 4 palloni.

In doppia cifra sono andati in tre e cioè Nicola Akele (16), Henry Sims (doppia doppia da 13 e 11 rimbalzi) e Tomas Dimsa (12) ma il resto della squadra ha segnato appena 22 punti, con DeWayne Russell dietro la lavagna a causa di 0/10 dal campo per 0 punti. Servirà naturalmente un’altra Treviso per portare a casa la vittoria sul parquet della capitale lettone, ma staremo a vedere tra pochi istanti quello che succederà: finalmente siamo arrivati al momento che stavamo aspettando, mettiamoci comodi perchè la palla a due di Vef Riga Treviso sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VEF RIGA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vef Riga Treviso sarà trasmessa dalla televisione di stato: infatti Rai Sport si occupa di fornire le immagini di qualche partita di Champions League che riguarda le nostre rappresentanti, stavolta tocca alla Nutribullet e allora l’appuntamento sarà in chiaro per tutti, con la solita possibilità di assistere al match anche tramite il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando sito o app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

VEF RIGA TREVISO: GLI AVVERSARI

Un focus su Vef Riga Treviso ci porta necessariamente ad approfondire il tema che riguarda l’avversaria della Nutribullet: il Vef è una società storica del basket lettone, fondata alla fine degli anni Venti del XX secolo ma poi rifondata nel 2007, dopo problemi finanziari che hanno imposto una ripartenza – di fatto, quanto accaduto a Treviso. Da allora il Vef Riga ha dominato in patria: negli ultimi 11 anni ha vinto 11 campionati e l’abbiamo visto anche in Eurocup, dove ha raggiunto per due volte consecutive la Top 16 e ha anche guadagnato i preliminari di Eurolega, che non ha mai superato.

L’anno scorso in Champions League aveva raggiunto i playoff, arrivando poi ultimo (0-6) in un girone con Iberostar, San Pablo Burgos e Ikogea; il giocatore più conosciuto nel roster è sicuramente Devondrick Walker, una guardia che può giocare anche come ala piccola e che nel 2018 è arrivato in Italia per vestire la maglia di Trieste, lasciando però dopo appena 4 partite e arrivando a Brindisi, dove le cose non sono andate molto meglio. Volto noto della G-League, nel 2017 vi aveva vinto il premio di giocatore più migliorato quando era con i Delaware 87ers; oggi è tornato in Europa e proverà a togliersi belle soddisfazioni con il Vef Riga. (agg. di Claudio Franceschini)

VEF RIGA TREVISO: DECISIVA PER GLI OTTAVI!

Vef Riga Treviso, che si gioca in diretta dall’Arena Riga alle ore 18:00 di martedì 14 dicembre, è valida per la 5^ giornata nel gruppo D di Champions League 2021-2022: ci avviciniamo a grandi passi alla conclusione della prima fase, e per la Nutribullet questa partita è decisiva per volare agli ottavi di finale con una giornata di anticipo. Si tratta di blindare il primo posto in una trasferta contro una squadra che nel match del PalaVerde è stata battuta di 6 punti, e che però in casa ha mostrato gli artigli battendo nettamente l’Aek Atene.

Treviso ha bisogno di vincere per evitare brutte sorprese nell’ultima partita, che si giocherà la prossima settimana proprio contro la squadra greca, e anche i 2 punti questa sera potrebbero non essere sufficienti per chiudere subito i conti. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Vef Riga Treviso, aspettando che la palla a due si alzi possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che sono legati a questo pomeriggio.

DIRETTA VEF RIGA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Vef Riga Treviso è una partita che la Nutribullet non può sbagliare: la squadra veneta, reduce dalla sconfitta interna contro Pesaro, ha già timbrato la qualificazione ma la formula della Champions League ci dice che solo la prima di ciascun girone va direttamente agli ottavi di finale, mentre le altre due (la quarta viene eliminata) dovranno giocare il play-in. Significherebbe avere un impegno ulteriore in una stagione fitta di partite, e dunque Max Menetti ha bisogno di una vittoria in terra lettone così da arrivare al match interno contro l’Aek Atene padrone del proprio destino (questo scenario ovviamente contempla una vittoria del Falco Szombathély contro i greci). Il ko maturato sul filo di lana in Ungheria ha impedito a Treviso di essere quasi certa della qualificazione agli ottavi, ma siamo comunque ai dettagli visto che i veneti stanno disputando un’ottima Champions League; per quanto riguarda il Vef Riga, i lettoni fanno la corsa sull’Aek per il terzo posto che porta al play-in e proprio per questo sperano che i gialloneri perdano contro il Falco questa sera, ma da parte loro dovranno provare a centrare i 2 punti contro Treviso…



