Diretta Venezia Amburgo streaming video tv: orario e risultato live della partita di basket per la Eurocup, oggi mercoledì 5 novembre 2025

DIRETTA VENEZIA AMBURGO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Oltre alla classifica c’è un ulteriore motivo di ottimismo verso la diretta Venezia Amburgo, che si ricava dai precedenti della partita di questa sera al Taliercio per la Eurocup. Infatti la Reyer in questi ultimi anni ha affrontato per quattro volte la formazione tedesca e ha ottenuto altrettante vittorie, per un 100% di successi che ovviamente non è frequente nel panorama internazionale. Sono inoltre tutti precedenti molto freschi, il più datato risale al 28 novembre 2023 e quindi questa è la terza stagione consecutiva in cui Venezia ed Amburgo si incrociano.

DIRETTA/ Trento Lietkabelis (risultato finale 78-74): masterclass di Aldrige! (Eurocup, oggi 4 novembre 2025)

Nel 2023-2024 ci furono un 94-77 casalingo al Taliercio e il colpo per 83-90 al ritorno in Germania il 6 febbraio 2024; passando poi alla scorsa stagione 2024-2025, abbiamo di nuovo l’andata casalinga a Venezia con vittoria per 80-68 il 22 ottobre 2024, infine il precedente più recente fu giocato ad Amburgo in data 8 gennaio scorso e l’Umana Reyer calò il poker vincendo per 77-90. Questa sarà la sera giusta per completare la cinquina? Parola al campo per scoprirlo naturalmente con la diretta Venezia Amburgo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Venezia Varese (risultato 86-75) video streaming tv: come da pronostico (oggi 2 novembre 2025)

VENEZIA AMBURGO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

L’abbonamento a Sky Sport serve per seguire la Eurocup, compresa anche la diretta Venezia Amburgo in tv, eventualmente anche tramite la diretta streaming video.

VENEZIA AMBURGO: CONTRO L’ULTIMA IN CLASSIFICA

In casa contro l’ultima si deve vincere: presentando la diretta Venezia Amburgo, partita che si giocherà naturalmente al Taliercio e sarà valida per la sesta giornata del girone A della Eurocup di basket alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 5 novembre 2025, si può essere espliciti sull’obiettivo dei padroni di casa.

La Umana Reyer Venezia finora vanta due vittorie e tre sconfitte, bilancio non esaltante ma comunque in linea per ambire alla qualificazione al turno successivo che sarà riservata alle prime sei di ciascun gruppo da dieci, la concorrenza però è folta e allora bisogna approfittare del match contro l’unica squadra che sembra già un po’ fuori dai giochi.

DIRETTA/ Slask Wroclaw Venezia (risultato finale 92-104): vittoria italiana! (Eurocup 29 ottobre 2025)

Il cammino è ancora lungo e quindi in realtà anche i tedeschi non sono tagliati fuori, però il Veolia Towers Amburgo finora ha perso cinque partite su cinque e quindi la rimonta si fa già parecchio complicata. Ovviamente Venezia non ha alcun desiderio di rilanciare le ambizioni avversarie, stasera sarebbe un delitto (sportivo, sia chiaro) uscire dal campo con una sconfitta.

Naturalmente bisognerà affrontare la responsabilità di una partita da guidare per imporre la propria superiorità e ridurre al minimo i rischi: la Reyer ne sarà capace? Questa è la domanda a cui la diretta Venezia Amburgo dovrà rispondere, sicuramente l’occasione è propizia e bisognerà essere bravi a sfruttarla…

DIRETTA VENEZIA AMBURGO: PER FARE UNO SCATTO

Abbiamo detto che la diretta Venezia Amburgo è un’occasione da prendere al volo in un gruppo nel quale c’è una capolista chiara, un fanalino di coda che è appunto Amburgo e in mezzo c’è un’ammucchiata dal secondo al nono posto nel quale praticamente tutto è possibile, sia nel bene sia nel male. Ecco allora che Venezia deve puntare a consolidare la propria situazione al momento in bilico contro la squadra che già ad inizio novembre potrebbe essere costretta a lasciare da parte ogni ambizione in questa Eurocup finora da dimenticare per i tedeschi.

Quanto al cammino della Reyer, l’inizio era stato decisamente complicato a causa di due sconfitte in apertura, poi a metà ottobre è arrivato il primo sorriso grazie al netto successo per 89-69 contro il Neptunas Klaipeda, seguito dalla beffarda sconfitta per un punto in Romania (sperando di non doverla rimpiangere in un girone così incerto) e dalla seconda vittoria, settimana scorsa per 92-104 sul campo dello Slask Wroclaw. Dopo due trasferte si torna quindi a casa questa sera, il Taliercio potrà festeggiare al termine della diretta Venezia Amburgo?