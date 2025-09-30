Diretta Venezia Aris Salonicco streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la prima giornata di basket Eurocup.

DIRETTA VENEZIA ARIS SALONICCO: INIZIA LA EUROCUP!

Con la diretta Venezia Aris Salonicco, che si gioca alle ore 20:00 di martedì 30 settembre presso il Taliercio, comincia finalmente – almeno per la Reyer – la nuova basket Eurocup 2025-2026, e per l’ennesima volta gli orogranata sono impegnati in una competizione che sta diventando come una sorta di maledizione.

DIRETTA/ Virtus Bologna Venezia (risultato finale 86-84): V nere in semifinale! (27 maggio 2025)

Anche l’anno scorso infatti Venezia non è riuscita a fare strada in Eurocup: sesta nel suo girone, ha perso subito ai playoff pagando l’incrocio terribile contro Gran Canaria, anche se bisogna dire che almeno stavolta ha lottato dall’inizio alla fine e ha sfiorato il grande colpo che sarebbe stato qualificarsi ai quarti.

Diretta/ Venezia Virtus Bologna (risultato finale 84-78): Kabengele 21 punti (25 maggio 2025)

In termini generali bisogna dire che la Eurocup è un torneo che da qualche tempo sta manifestando il calo del basket italiano, oggi però per la Reyer inizia una nuova stagione e l’esordio è abbordabile almeno per quello che i greci hanno mostrato lo scorso anno, arrivando ultimi nello stesso girone dei lagunari.

Ecco perché per la diretta Venezia Aris Salonicco siamo fiduciosi che possa arrivare una vittoria importante per spezzare il ghiaccio e iniziare al meglio il percorso in Eurocup, il resto poi lo vedremo strada facendo perché, come già nelle passate stagioni, il cammino sarà particolarmente lungo.

DIRETTA/ Venezia Virtus Bologna (risultato finale 89-82): la Reyer prolunga la serie (gara-3, 23 maggio 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA VENEZIA ARIS SALONICCO IN STREAMING VIDEO TV

Segnaliamo che la diretta Venezia Aris Salonicco in tv verrà trasmessa su Sky Sport Basket salvo variazioni di palinsesto, con la diretta streaming video che sarà garantita da Sky Go.

DIRETTA VENEZIA ARIS SALONICCO: LA VOLTA BUONA?

Il primo dato che va citato circa la diretta Venezia Aris Salonicco è che la Reyer, come già aveva fatto con Walter De Raffaele e in quel caso in modo trionfale, sta provando a costruire un ciclo che possa durare negli anni: ancora una volta è stato confermato come allenatore Neven Spahija, che non ha ancora raggiunto i vertici del suo predecessore ma intanto sta dando stabilità all’ambiente secondo una formula che ormai conosciamo bene, vale a dire la conferma di buona parte del roster. I vari Kyle Wiltijer, Jordan Parks, Amedeo Tessitori e Carl Wheatle sono rimasti; pochi dunque i nuovi acquisti operati in estate.

Si tratta di Denzel Valentine, Chris Horton, Ky Bowman e Stefan Nikolic che conoscono già molto bene il nostro campionato, oltre poi a RJ Cole e un Leonardo Candi a caccia di definitiva maturazione; da capire se questo funzionerà in Eurocup dove fisicità e atletismo sono diversi, come già rimarcato Venezia non è mai riuscita a imporsi in questa competizione, almeno in epoca recente, ma riparte con il giusto entusiasmo e il desiderio di testarsi sul campo, e allora noi accomodiamoci perché tra poco la diretta Venezia Aris Salonicco fornirà il primo responso sulla stagione internazionale della Reyer.