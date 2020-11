Diretta/ Venezia Ascoli (Serie B) streaming video DAZN: il Picchio ricomincia

DIRETTA VENEZIA ASCOLI: I LAGUNARI SONO LA VERA SORPRESA!

Venezia Ascoli, in diretta dallo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, in programma sabato 28 novembre 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie B. Prova a voltare pagina il Picchio dopo una settimana turbolenta, con l’allenatore Bertotto a un passo dall’esonero che è stato però alla fine confermato. 5 punti in 7 partite finora per l’Ascoli che non è riuscito a rialzarsi dai bassifondi della classifica. L’ultimo pari contro l’Entella ha almeno fatto compiere un passo in avanti ai bianconeri, che in questo avvio di stagione hanno vinto però solo una volta, nell’impegno interno contro la Reggiana. Dall’altra parte, il Venezia continua invece a veleggiare verso il vertice della classifica, e le cose per la formazione allenata da Paolo Zanetti potevano andare anche meglio se nell’ultima trasferta di Brescia non fosse arrivata la rete di Papetti al 95′, che ha costretto i veneti a veder sfumare una vittoria che sembrava ormai acquisita.

DIRETTA VENEZIA ASCOLI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Ascoli non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA ASCOLI

Le probabili formazioni di Venezia Ascoli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Paolo Zanetti con un 4-3-1-2: Perilli; Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Gucher, Marin, Mazzitelli; Soddimo; Marconi, Masucci. Gli ospiti guidati in panchina da Valerio Bertotto schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis, Kragl; Cavion, Saric; Tupta, Sabiri, Pierini; Bajic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Venzia e Ascoli queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.20, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.10 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.20.



