Diretta/ Venezia Atalanta streaming video tv: lagunari per la salvezza (Serie A)

DIRETTA VENEZIA ATALANTA: DEA FAVORITA, MA OCCHIO AI VENETI!

La diretta di Venezia Atalanta, partita valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena allo Stadio Pierluigi Penzo sabato 23 aprile alle ore 15.00. Le due squadre hanno ancora da lottare in questo finale di stagione: i lagunari hanno bisogno di punti preziosi per uscire dalla zona retrocessione, mentre gli orobici sognano ancora di agguantare un posto nelle competizioni europee. La classifica vede favoriti gli ospiti, ma tutto può accadere.

La squadra di Gian Piero Gasperini d’altronde non sta vivendo un buon momento. È reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro il Verona. L’obiettivo è dunque quello di rialzarsi dopo avere lasciato troppi punti per strada. Anche per la compagine di Paolo Zanetti, tuttavia, il successo è ormai un ricordo lontano. L’ultimo turno li ha visti sconfitti in casa della Fiorentina. È indispensabile una inversione di rotta se vogliono conquistare la salvezza.

DIRETTA VENEZIA ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La visione della diretta di Venezia Atalanta sarà disponibile esclusivamente per coloro che sono abbonati alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi dell’intera stagione del campionato di Serie A. Gli spettatori potranno dunque osservare lo spettacolo in televisione soltanto se sono in possesso di una SmartTv oppure di un decoder o un dispositivo capace di connettere una tv tradizionale a Internet, come ChromeCast o Amazon FireStick o una consolle abilitata. In alternativa, Venezia Atalanta potrà essere seguito in diretta streaming sul sito ufficiale dell’emittente o tramite le applicazioni ufficiali per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Venezia Atalanta rivelano che i padroni di casa dovranno fare i conti con parecchie assenze. Non ci saranno per infortunio, infatti, Cuisance, Lezzerini, Romero, Sigurdsson e Vacca. Il tecnico Paolo Zanetti dovrebbe ottemperare alle mancanze con un 4-3-3 così strutturato: Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Ampadu; Crnigoj, Fiordilino, Busio; Okereke, Henry, Johnsen. Gli ospiti invece non avranno a disposizione soltanto Cabezas. Il tecnico Gian Piero Gasperini potrà mettere in campo i suoi uomini migliori nel consueto 3-4-1-2: Musso; Palomino, Demiral, Scalvini; Zappacosta, Freuler, De Roon, Hateboer; Koopmeiners; Zapata, Muriel.

QUOTE VENEZIA ATALANTA

Le quote della diretta Venezia Atalanta, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, danno per favoriti gli uomini di Gian Piero Gasperini. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è offerta infatti a 6,50. Il pari, con il segno X, si trova invece a 4,25. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è quotato infine a 1,50.











