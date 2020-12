Diretta Venezia Badalona/ Streaming video tv: ultima spiaggia Reyer (Eurocup)

DIRETTA VENEZIA BADALONA: MISSIONE IMPOSSIBILE?

Venezia Badalona, che sarà diretta dagli arbitri Elias Koromilas, Marko Juras e Saulius Racys, si gioca alle ore 20:30 di martedì 8 dicembre presso il Taliercio: nella nona giornata di basket Europcup 2020-2021 la Reyer affronta una missione impossibile, ovvero quella di provare a rimanere in corsa per un posto nella Top 16. La doppia sconfitta maturata contro Bourg en Bresse, che a sorpresa guida il girone, ha avuto effetti devastanti: l’unico modo che la Reyer ha per mettere il naso nel prossimo turno della competizione è quello di vincere sempre e sperare poi in risultati favorevoli dagli altri campi, anche se ovviamente gli incroci del calendario non giocano a favore. Di conseguenza, sembra proprio che il primo obiettivo stagionale (che l’anno scorso era stato centrato in maniera brillante) sia destinato a sfumare; vedremo se sarà effettivamente così, finchè c’è speranza Walter De Raffaele vorrà lottare ma già non sarà semplice uscire indenni dalla diretta di Venezia Badalona, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione sui temi principali legati alla serata di Eurocup.

VENEZIA BADALONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv per Venezia Badalona, salvo variazioni di palinsesto: per assistere alla partita di Eurocup bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce l’intera gamma dei match di questa competizione in diretta streaming video, dunque con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone; sul sito eurocupbasketball.com sarà inoltre possibile consultare liberamente le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA VENEZIA BADALONA: RISULTATI E CONTESTO

Venezia Badalona rappresenta l’ultima spiaggia per la Reyer: peccato che gli orogranata siano arrivati a giocarsi le partite decisive decimati dal Coronavirus, anche domenica avevano un roster a mezzo servizio e hanno perso in casa contro Trento. Il doppio ko contro Bourg en Bresse è sicuramente figlio (almeno anche) delle defezioni nella squadra; sia come sia, oggi Venezia ha 2 vittorie e 5 sconfitte e le restano tre partite da giocare. Peccato che parta da un -22 contro il Partizan (con cui recupererà a fine dicembre) e un -14 contro la Joventut: dunque se questa sera dovesse vincere con 13 o meno punti di margine non potrebbe più raggiungere i catalani, così come già non possono riprendere i francesi e l’Unics Kazan. Tradotto: resta viva solo la speranza di battere il Partizan con almeno 23 punti, ma i serbi nel frattempo dovrebbero vincere non più di una delle partite che restano da giocare. Tutto questo, chiaramente, ammettendo che la stessa Reyer faccia il pieno di vittorie; tutto è possibile nel basket e, con il pieno delle forze, i campioni d’Italia sono sicuramente una squadra che può battere tutte le avversarie del gruppo A di Eurocup, ma per quella che è la situazione attuale la Top 16 appare decisamente un miraggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA