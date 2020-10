Diretta Venezia Bahcesehir Istanbul/ Streaming video tv: tutto facile in Eurocup?

DIRETTA VENEZIA BAHCESEHIR ISTANBUL: VENETI FAVORITI!

Venezia Bahcesehir Istanbul, partita diretta dagli arbitri Carlos Peruga, Saulius Racys e Stanislav Valeev, va in scena al Taliercio mercoledì 28 ottobre, con palla a due alle ore 20:30, e rientra nel programma della quinta giornata del gruppo A di basket Eurocup 2020-2021. La Reyer deve ancora recuperare una partita, quella che non ha disputato contro Bourg en Bresse a causa del focolaio di Coronavirus scoppiato tra i ranghi francesi; per il momento si può “accontentare” di tornare al 50% di vittorie e dunque mantenersi in piena corsa per la Top 16, un obiettivo minimo se consideriamo che l’anno scorso, prima della cancellazione della stagione, la squadra lagunare aveva raggiunto i quarti di finale. Questa sera per di più la vittoria è quasi un obbligo: i turchi infatti hanno sempre perso e difficilmente riusciranno a superare questo primo girone, anche se potrebbero sempre girare le carte in tavola con un ritorno importante. Mentre aspettiamo la diretta di Venezia Bahcesehir Istanbul possiamo intanto valutare quali potrebbero essere i temi portanti di questa partita di Eurocup.

DIRETTA VENEZIA BAHCESEHIR ISTANBUL IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Venezia Bahcesehir Istanbul, che però sarà un appuntamento riservato a tutti gli abbonati della piattaforma Eurosport Player: in questo modo si potranno seguire tutte le partite di Eurocup in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com troverete inoltre tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori in campo, le classifiche dei gironi e gli highlights di tutte le gare.

DIRETTA VENEZIA BAHCESEHIR ISTANBUL: RISULTATI E CONTESTO

Venezia Bahcesehir Istanbul tende nettamente dalla parte della Reyer: gli orogranata peraltro arrivano dall’importante vittoria timbrata in campionato, dove hanno battuto Sassari riuscendo a mantenersi in scia a Milano. La squadra di Walter De Raffaele è costruita per arrivare in fondo a ogni competizione, cosa che probabilmente avrebbe fatto anche nell’ultima stagione: i trofei poi possono arrivare o meno, ma certamente questo è un gruppo che ha fondato la sua epoca recente su un progetto che potesse durare nel lungo periodo, come si evince da un roster che è praticamente lo stesso dal 2017 a oggi, e non si è troppo modificato nemmeno pensando al primo dei due scudetti messi in bacheca. Sarà importante non perdere la trama del discorso contro il Koleji, squadra che è assolutamente nuova a queste atmosfere: un altro club che è nato da pochissimo ma sta rapidamente scalando i vertici del basket turco arrivando anche a giocare in Europa, chiaramente per ora non c’è competizione con le big ma attenzione all’orgoglio, che può sempre giocare un ruolo importante in una partita di basket.

