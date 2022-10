Diretta/ Venezia Bari, streaming video tv: cercasi continuità (Serie B)

DIRETTA VENEZIA BARI: IN EQUILIBRIO!

Venezia Bari, in diretta sabato 8 ottobre 2022 alle ore 14.00 presso lo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Il big match di giornata tra due squadre molto ambiziose, alla ricerca di punti importanti per proseguire il cammino verso la lotta promozione.

Dopo un avvio negativo, il Venezia di Javorcic sta trovando continuità: dopo l’1-1 interno col Pisa, i veneti hanno superato 1-4 il Cagliari. Novakovich e compagni hanno raccolto 8 punti sin qui, frutto di due vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Il Bari, invece, occupa la prima posizione insieme a Reggina e Brescia a quota 15 punti, raccolti grazie a quattro vittorie e tre pareggi. Nell’ultimo turno i Galletti hanno battuto 6-2 il Brescia.

VENEZIA BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Venezia Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Venezia Bari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA BARI

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Venezia Bari, al via tra pochi minuti. Javorcic e Mignani alle prese con gli ultimi dubbi del caso, partiamo dalla formazione di casa, schierata con il consueto 3-5-2: Joronen, Wisniewski, Modolo, Ceccaroni, Zampano, Andersen, Busio, Cuisance, Haps, Novakovich, Pohjanpalo. Consueto 4-3-1-2 invece per i Galletti: Caprile, Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maita, Maiello, Folorunsho, Bellomo, Cheddira, Antenucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Venezia Bari sono molto equilibrate, ma i padroni di casa sono leggermente avanti secondo i bookmakers. Prendiamo come riferimento i numeri dell’agenzia Eurobet. Partiamo dall’1-X-2: la vittoria del Venezia è a 2,45, il pareggio è a 3,25, mentre la vittoria del Bari paga 2,90 volte la posta. Per quanto riguarda il numero di gol, l’Under 2,5 è a 1,75, mentre l’Over 2,5 è a 1,95. Infine, le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,72 e a 2,00.

