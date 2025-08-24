Diretta Venezia Bari, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Penzo per la prima giornata della Serie B 2025/2026.

DIRETTA VENEZIA BARI, LO SCOPO E’ RIPARTIRE ALLA GRANDE

Si gioca domenica 24 agosto 2025 a partite dalle ore 19:00 la diretta Venezia Bari. Presso lo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia i padroni di casa vanno a caccia dell’immediato ritorno nel massimo campionato essendo appunto retrocessi al termine della passata stagione dopo un solo anno trascorso in Serie A.

DIRETTA/ Milan Bari (risultato finale 2-0): rossoneri ai sedicesimi! (Coppa Italia, oggi 17 agosto 2025)

Entrambe le società impegnate quest’oggi hanno deciso di ripartire da due allenatori diversi per la prima squadra con la nuova stagione. I lagunari hanno salutato Eusebio Di Francesco, adesso alla guida del Lecce, e si sono affidati a mister Giovanni Stroppa, grande esperto di questa categoria vista l’esperienza maturata in carriera finora.

Probabili formazioni Milan Bari/ Quote: quanti nuovi per Allegri? (Coppa Italia, oggi 17 agosto 2025)

Gli ospiti invece si sono separati da Moreno Longo ed hanno scelto di proseguire con Fabio Caserta, il quale ha già avuto modo di esordire in Coppa Italia. Nella sfida giocata allo Stadio Meazza di San Siro i pugliesi hanno infatti avuto modo di effettuare un primo rodaggio nonostante abbiano subito una sconfitta per 2 a 0 contro il Milan, venendo eliminati dalla competizione.

Pure gli arancioneroverdi hanno già disputato un turno di Coppa Italia vincendo però la loro sfida dei trentaduesimi di finale contro il Mantova con un poker e senza subire reti. Ricordiamo inoltre che il calciomercato è ancora aperto e potrebbe ancora portare, o togliere, qualcosa a queste due compagini in vista dell’annata calcistica 2025/2026.

DIRETTA/ Venezia Mantova (risultato finale 4-0): poker Yeboah (Coppa Italia 16 agosto 2025)

INFO STREAMING, VIDEO E TV PER DOVE VEDERE LA DIRETTA VENEZIA BARI

Tutto il campionato di Serie B e quindi anche la diretta Venezia Bari è disponibile esclusivamente su DAZN. Chi è regolarmente iscritto alla piattaforma potrà seguire l’evento in streaming ed a pagamento ovunque si trovi scaricando l’applicazione. Quest’ultima è visibile anche in televisione per coloro i quali possiedono una smart tv.

DIRETTA VENEZIA BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Venezia Bari dovrebbero prevedere degli schieramenti simili a quelli ammirati in Coppa Italia per entrambe le compagini. I padroni di casa guidati da mister Giovanni Stroppa potrebbero quindi riproporre il modulo 3-5-2 con Plizzari in porta, Schingtienne, Korac e Franjic, Bjarkason, Duncan, Busio, Doumbia ed Haps, Yeboah e Adorante in attacco. Discorso simile pure per il tecnico Fabio Caserta e dunque spazio ancora al 4-3-3 con Cerofolini tra i pali Dickmann, Vicari, Nikolaou e Dorval nelle retrovie, Braunoder, Bellomo e Pagano nel mezzo, Pereiro, Moncini e Sibili come tridente.

DIRETTA VENEZIA BARI, LE QUOTE

L’esito finale della diretta Venezia Bari dovrebbe sorridere ai padroni di casa se si analizzano le quote proposte dai bookmakers. Secondo ad esempio agenzie di scommesse come Eurobet e Snai, è probabile che siano i lagunari ad imporsi ed il segno 1 viene dunque pagato a 2.00. Entrambe concordano poi nel fissare l’x del pareggio a 3.15 mentre il risultato più difficile riguarda la vittoria dei pugliesi, quotata infatti a 3.75 per questa prima sfida di campionato.