Diretta Venezia Benevento/ Streaming video tv: quote, Inzaghi favorito (Serie B)

Venezia Benevento, diretta da Serra, si gioca sabato 30 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Penzo di Venezia, e sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Pippo Inzaghi torna ad affrontare il suo passato contro un Venezia reduce da un meritato pari in rimonta sul difficile campo dell’Empoli. Sotto la guida di Alessio Dionisi, ex tecnico dell’Imolese rivelazione della Serie C nella passata stagione, i lagunari si sono assestati per il momento a metà classifica, in attesa di capire se inseguire un posto nei play off oppure se accontentarsi di una salvezza il più possibile tranquilla. Il Benevento invece ha superato un ostacolo importante battendo il Crotone secondo nel big match della scorsa giornata, con i calabresi che hanno dovuto cedere la seconda piazza al Pordenone. I friulani sono ora la più immediata inseguitrice dei sanniti che guidano la classifica con 6 punti di vantaggio. Un margine già molto importante dopo sole 13 giornate, dopo le occasioni sprecate nella passata stagione il Benevento sembra pronto a tornare dopo 2 anni in quella massima serie finora assaggiata solo in un’occasione nella storia del club.

La diretta tv di Venezia Benevento, match previsto sabato 30 novembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Penzo di Venezia, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 209 di Sky, ovvero DAZN1. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a DAZN. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato cadetto, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Venezia Benevento,sabato 30 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Penzo di Venezia, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Il Venezia, guidato in panchina da Alessio Dionisi, sarà schierato con un 4-3-1-2 disposto con la seguente formazione titolare: Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Suciu, Zuculini, Lollo; Aramu; Fiordilino, Bocalon. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso, saranno schierati in panchina Pomini, Bruno, Zigoni, Simeoni, Sensei, Montalto, Maleh, Lakicevic, Gavioli, De Marino, Caligara, Di Mariano. Il Benevento di mister Pippo Inzaghi opterà anch’esso per un 4-4-2 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Montipò; Maggio, Antei, Tuia, Letizia; Tello, Hetemaj, Viola, Schiattarella; Sau, Coda. In panchina saranno presenti Gori, Manfredini, Armenteros, Basit, Del Pinto, Di Serio, Improta, Kragl, Insigne, Vokic.

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio a una quota di 3.05 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 2.15. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.05 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.70.



