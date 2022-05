Diretta/ Venezia Bologna streaming video tv: lagunari, ultima chiamata (Serie A)

DIRETTA VENEZIA BOLOGNA: VENETI QUASI SPACCIATI…

Venezia Bologna, in diretta domenica 7 maggio 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A. E’ probabilmente l’ultima chiamata per i lagunari, che potrebbero ritrovarsi retrocessi già alla fine di questo turno con due giornate d’anticipo. La sconfitta nel recupero contro la Salernitana ha avuto il sapore di una pietra tombale sulla stagione del Venezia, crollato in questo finale di campionato con una striscia nera di 10 sconfitte consecutive.

Il Bologna al contrario fermando anche la Roma in casa ha confermato di voler essere protagonista in questa chiusura di stagione, segnata anche dalla vittoria contro l’Inter che potrebbe aver segnato anche le sorti della corsa Scudetto. Felsinei reduci da 6 risultati utili consecutivi e pronti a ritrovare in panchina Sinisa Mihajlovic, che ha sottolineato l’importanza di un finale di campionato brillante da parte della sua squadra.

DIRETTA VENEZIA BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Venezia Bologna di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Venezia Bologna, match che andrà in scena al Penzo di Venezia. Per il Venezia, Andrea Soncin schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Fiordilino, Cuisance, Haps; Aramu; Henry, Okereke. Risponderà il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; Kasius, Svanberg, Schouten, Aebischer, Hickey; Arnautovic, Barrow.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Venezia Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.

