DIRETTA VENEZIA BOLOGNA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo quasi al fischio di inizio della diretta di Venezia Bologna, ma questo non significa che mancherà la nostra classica rubrica sulle statistiche che la Lega Serie A mette a disposizione sul proprio sito, dati che ci permetteranno di capire i principali trend delle due squadre e che daranno poi vita alla favorita da un punto di vista statistico. Iniziamo dai lagunari, squadra che in casa non vince da tre giornate complice anche il calendario non proprio favorevole. Abbiamo una media gol di 1,2 in questo campione di partite che si alza leggermente a 1,4 se consideriamo le ultime tre partite giocate anche fuori casa.

Mentre il Bologna invece viene da una media gol di 2,6 nello stesso campione preso in precedenza, dato figlio anche del fatto che vengono da una goleada contro la Lazio. L’indiziato numero uno a sbloccare il match sarà soprattutto Ndoye, autore di una doppietta nell’ultima giornata prima della sosta. Mentre vedremo se si confermerà Nioclussi Caviglia, a secco da ben cinque giornate. Vedremo tutto ciò nel prossimo aggiornamento della diretta di Venezia Bologna, il fischio iniziale sta per cominciare e con esso il commento live del match. VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Perez, Doumbia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Casale, Beukema, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VENEZIA BOLOGNA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Solo chi è iscritto a DAZN potrà seguire la diretta Venezia Bologna lontano dallo stadio. Tutti gli abbonati potranno dunque vedere la partita in streaming sul sito ufficale o sull’applicazione. In alternativa, l’appuntamento è su Zona Dazn 214 per i televisori abilitati.

CACCIA A PUNTI PREZIOSI

E’ in programma per sabato 29 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta Venezia Bologna. Presso lo Stado Pier Luigi Penzo gli arancioneroverdi proseguono la loro cavalcata inseguendo la salvezza con i loro venti punti. La squadra di mister Di Francesco si trova in diciannovesima posizione ma nelle ultime quattro giornate ha inanellato una serie di pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto nientemeno che contro la seconda forza del campionato ovvero il Napoli, alimentando le proprie speranze di mantenere la categoria.

Occorono almeno cinque punti ai veneti per uscire dalla zona retrocessione scavalcando l’Empoli e raggiungendo il duo formato da Lecce e Parma. Sul fronte opposto invece il Bologna lotta per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. L’esperienza europea vissuta in questa stagione ha portato grande entusiasmo ed il tecnico Italiano mira a riportare i suoi nella massima competizione continentale per vivere nuove grandi emozioni anche nella stagione 2025/2026. I Felsinei sono al quarto posto con cinquantatre punti, uno in più della Juventus, ed hanno collezionato quattro vittorie consecutive prima della sosta.

VENEZIA BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrebbe decidere di impostare gli arancioneroverdi impiedando il 3-5-2 con Radu, Schingtienne, Idzes, Candé, Zerbin, Perez, Doumbia, Duncan, Ellertsson, Oristanio e Fila secondo le probabili formazioni della diretta Venezia Bologna. Lo schieramento 4-2-3-1 con in porta Skorupski, difesa a 4 con Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda, a centrocampo Ferguson, Freuler, sulla trquarti Orsolini, Odgaard, Ndoye e in avanti Dallinga.

DIRETTA VENEZIA BOLOGNA, LE QUOTE

I bookmakers indicano all’unisono chi sarà il vincitore della diretta Venezia Bologna attraverso le quote proposte nei giorni precedenti all’evento. Secondo ad esempio quanto offerto da Sisal, i Felsinei sono i principali candidati al successo con il segno 2 quotato appunto a 1.75. I padroni di casa avrebbero dunque poche chances di vincere questo incontro ed il segno 1 viene dunque fissato a 4.75. Difficile, ma non impossibile, l’opzione riguardante il pareggio, con l’x pagato a 3.50.