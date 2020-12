Diretta Venezia Bourg en Bresse/ Streaming video tv: ancora al Taliercio (Eurocup)

DIRETTA VENEZIA BOURG EN BRESSE: SECONDA PARTITA IN DUE GIORNI

Venezia Bourg en Bresse verrà diretta dagli arbitri Jakub Zamojski, Aare Halliko e Stanislav Valeev: siamo al Taliercio, dove si recupera la partita valida per la terza giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2020-2021. Fatto curioso: a distanza di 24 ore (anche meno) le due squadre sono nuovamente in campo per affrontarsi in questa regular season, e sempre sullo stesso campo. La differenza sta nel fatto che la partita di ieri era quella in cui tecnicamente sarebbero stati i francesi gli ospitanti; oggi invece la Reyer è a tutti gli effetti la padrona di casa. L’Eurolega, che organizza la competizione, ha giustamente pensato di far recuperare le due gare sullo stesso parquet e a distanza ravvicinata, così da non perdere troppo tempo e soprattutto evitare gli spostamenti che sono sempre sconsigliati in questo periodo. In laguna si crea dunque una sorta di bolla che dura due giorni, e le due squadre riusciranno in questo modo a mettersi più o meno in pari rispetto al calendario del girone. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Venezia Bourg en Bresse, della quale possiamo intanto valutare i temi principali.

DIRETTA VENEZIA BOURG EN BRESSE IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Venezia Bourg en Bresse; la partita infatti non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione, di conseguenza resta valido l’appuntamento sulla piattaforma Eurosport Player che sarà comunque riservata ai suoi abbonati, e che permetterà di seguire questa partita con il servizio di diretta streaming video. Sul sito www.eurocupbasketball.com sarà inoltre possibile consultare liberamente le informazioni utili, a partire dal tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet arrivando alle classifiche dei gironi.

DIRETTA VENEZIA BOURG EN BRESSE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Bourg en Bresse arriva a un mese e mezzo di distanza dalla data originaria di questa partita: all’epoca era saltato tutto perché, poche ore prima della palla a due, la società francese aveva fatto sapere di un focolaio di Coronavirus sviluppatosi al suo interno. Si era detto che addirittura la Reyer potesse prendersi il 20-0 a tavolino, ma poi la situazione è peggiorata in termini globali e, soprattutto, il messaggio di solidarietà che gli orogranata hanno inviato agli avversari lasciava intendere che ci sarebbe stato spazio per un recupero.

Che avviene infatti, con un vantaggio per Venezia che gioca entrambe le partite sul suo parquet; certo prima di arrivare a questa decisione è stato raggiunto un accordo con entrambi i club. Dal punto di vista della competizione, anche questa partita è importante per la qualificazione alla Top 16: quasi a sorpresa Bourg en Bresse entrava nella due giorni del Taliercio con una posizione di classifica migliore rispetto a quella della Reyer, che non ha approcciato alla grande questo girone e adesso dovrà recuperare per evitare una cocente eliminazione al primo turno. Non resta che aspettare per valutare come andranno le cose tra poco, quando finalmente si inizierà a giocare…



