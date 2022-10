Diretta Venezia Bourg en Bresse/ Streaming video tv: match abbordabile! (Eurocup)

DIRETTA VENEZIA BOUR EN BRESSE: PER IL RISCATTO!

Venezia Bourg en Bresse si gioca in diretta alle ore 20:00 di martedì 18 ottobre, presso il Taliercio: siamo nella 2^ giornata del gruppo A di basket Eurocup 2022-2023. Partita già importante per la Reyer: la squadra di Walter De Raffaele infatti ha bisogno di una vittoria per togliere lo zero dalla classifica, certo siamo solo all’inizio della competizione ma la sconfitta subita da Ulm ha lasciato l’amaro in bocca, per come è maturata e perché suona come un’occasione mancata di sparigliare immediatamente le carte, e ottenere una vittoria esterna che sarebbe stata molto preziosa.

Diretta/ Trieste Venezia (risultato finale 78-95) streaming video tv: Watt 17 punti

Bourg en Bresse, che non è certo una novità in Eurocup, ha invece sfruttato il calendario e battuto Cluj-Napoca all’esordio, una delle avversarie che dovrebbero rappresentare le squadre materasso nel girone; detto che la Reyer si è poi riscattata in campionato con la roboante affermazione di Trieste, stiamo a vedere quello che succederà nella diretta di Venezia Bourg en Bresse, aspettandone la palla a due possiamo sicuramente fare qualche considerazione sui temi principali che emergeranno dalla serata del Taliercio.

DIRETTA/ Pesaro Venezia (90-89): finale al cardiopalma per i padroni di casa!

VENEZIA BOURG EN BRESSE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Bourg En Bresse sarà disponibile sulla televisione satellitare: appuntamento riservato agli abbonati, che potranno selezionare il canale Sky Sport Action (numero 206 del decoder) ed eventualmente servirsi della diretta streaming video, che garantisce la visione del match su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go. Per il resto, ricordiamo che potrete consultare il sito ufficiale della Eurocup, che trovate all’indirizzo euroleaguebasketball.net/eurocup, per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Venezia Scafati (risultato finale 80-69) streaming video tv: Willis 23 punti

DIRETTA VENEZIA BOURG EN BRESSE: SITUAZIONE E CONTESTO

È certamente alla portata della Reyer la diretta di Venezia Bourg en Bresse: come già detto, la squadra francese si ritrova a disputare la Eurocup ma deve riscattare la passata stagione, che l’aveva vista eliminata dopo la regular season con appena 6 partite vinte. Anche allora Bourg en Bresse aveva sfidato Venezia nel girone (ci torneremo), la Reyer poi aveva ottenuto la qualificazione agli ottavi ma era stata spazzata via dal Metropolitans, la squadra in cui oggi gioca Victor Wembanyama e che non disputa le coppe europee.

Al netto dei ricorsi storici e dei ricordi di come era andata, in questa stagione Venezia vuole fare più strada: dalle parti della Laguna si è iniziato a parlare di partecipazione in Eurolega e questo significa ovviamente che la Reyer è una delle principali candidate alla vittoria della Eurocup. Cosa che dovrà essere confermata sul parquet, e certamente la sconfitta di Ulm non depone a favore di De Raffaele e i suoi ragazzi; vedremo, certamente il materiale per arrivare in fondo esiste eccome ma poi ogni settimana bisognerà impegnarsi al 100%, perché una competizione come questa regala ben poco anche alle presunte corazzate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA