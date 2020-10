Diretta/ Venezia Bourg en Bresse streaming video tv: quasi uno spareggio in Eurocup

DIRETTA VENEZIA BOURG EN BRESSE: LA REYER TENTA IL RISCATTO

Venezia Bourg en Bresse sarà diretta dagli arbitri Damir Javor, Marcin Kowalski e Huseyin Celik; si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 14 ottobre presso il Taliercio, ed è valida per la terza giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2020-2021. Per la Reyer c’è un’immediata occasione di riscatto: la squadra arriva infatti da due sconfitte consecutive, quella sul campo del Partizan nell’ultimo turno di questa competizione e quella interna di campionato, cadendo abbastanza nettamente per mano di Pesaro. L’obiettivo principale resta quello di qualificarsi per la Top 16, senza dimenticare che i campioni d’Italia avevano raggiunto i quarti nella stagione cancellata dal Coronavirus e sperano dunque di farvi ritorno; giocheranno questa sera contro una assoluta esordiente in Europa, che non per questo va sottovalutata perché le insidie ci sono. Vedremo allora quello che succederà nel corso della diretta di Venezia Bourg en Bresse, ma nel frattempo noi possiamo analizzare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita di Eurocup.

DIRETTA VENEZIA BOURG EN BRESSE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Bourg en Bresse non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, a meno di variazioni di palinsesto; tuttavia c’è un appuntamento classico per gli appassionati di basket, ed è ovviamente quello del portale Eurosport Player che fornisce tutte le partite di Eurocup in diretta streaming video, e dunque per seguire questa dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.eurocupbasketball.com potrete inoltre avere accesso alle informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in questa sfida.

DIRETTA VENEZIA BOURG EN BRESSE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Bourg en Bresse rappresenta dunque un inedito assoluto nel panorama del basket internazionale: la squadra del dipartimento dell’Ain si è presentata alla Eurocup come esordio nelle coppe europee e ha già vinto una partita, lasciando intendere di potersi giocare una qualificazione alla Top 16, anche perché il girone sembra essere piuttosto equilibrato. Una vittoria anche per la Reyer, quella colta all’esordio contro l’Unics Kazan; poi i ragazzi di Walter De Raffaele sono caduti a Belgrado e hanno manifestato qualche stanchezza strutturale nel match lasciato a Pesaro senza quasi lottare. Va considerato che Venezia ha iniziato la sua stagione a fine agosto, impegnata in una Supercoppa di cui ha raggiunto la Final Four; da questo punto di vista è quasi inevitabile tirare il fiato in alcune uscite, ma adesso gli orogranata devono immediatamente tornare al lavoro per vincere una partita che rischia già di essere importante, perché chiudere l’andata del gruppo A con un record negativo imporrebbe una rimonta importante che potrebbe anche non concretizzarsi. Comunque, staremo a vedere…

© RIPRODUZIONE RISERVATA