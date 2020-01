DIRETTA VENEZIA BRESCIA/ Video streaming tv: parola al coach De Raffaele (basket)

Verso la diretta di Venezia Brescia, abbiamo già osservato come per la Reyer questa sia una partita delicatissima per il futuro in Eurocup, dopo la sconfitta al debutto a Oldenburg. Coach Walter De Raffaele aveva commentato così in sala stampa la sconfitta della sua squadra in terra tedesca: “Per prima cosa complimenti a Oldenburg perché nei quaranta minuti ha senza dubbio meritato la vittoria. La principale differenza tra noi e loro è stato il livello di energia messo in campo – ha spiegato De Raffaele -. Hanno dominato la partita per 25 minuti sotto questo aspetto, causando molte palle perse, alcune sanguinose”. Non tutto comunque è stato negativo, secondo l’allenatore di Venezia: “Voglio congratularmi con i miei giocatori che hanno concluso la partita in campo nel quarto periodo. Abbiamo giocato piccoli ma abbiamo messo in campo effort, energia, idee e cuore. Questi sono valori con cui dobbiamo giocare e dev’essere un segnale per tutti, perché sono qualità più importanti degli aspetti tecnici. Dobbiamo imparare la lezione perché questo è sempre stato il mio e il nostro DNA e da questo non si prescinde”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Brescia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito eurocupbasketball.com troverete informazioni utili relative alle classifiche della Eurocup e alle statistiche di squadre e giocatori.

PRESENTAZIONE DEL MATCH

Venezia Brescia, in diretta dal Taliercio del capoluogo veneto, si gioca alle ore 20.00 di questa sera, martedì 14 gennaio 2020, per la seconda giornata del gruppo F della Top 16 della Eurocup 2019-2020 di basket. Sarà dunque un derby italiano, incrocio sempre affascinante e curioso quando si verifica nelle Coppe europee. Tra l’altro, nel caso di Venezia Brescia è passato pochissimo tempo anche dall’ultimo confronto in campionato, che risale a una decina di giorni fa. Settimana scorsa ecco invece il debutto nelle Top 16 di Eurocup: ottime notizie per la Germani Brescia che aveva vinto in casa contro i greci del Promitheas Patrasso, l’Umana Reyer Venezia era invece uscita sconfitta dalla trasferta tedesca sul parquet di Oldenburg. I campioni d’Italia in carica dunque cercano il riscatto, mentre Brescia sogna il bis che avrebbe il valore di un grosso passo avanti verso i quarti di finale di questa Eurocup.

DIRETTA VENEZIA BRESCIA: IL CONTESTO

Abbiamo già delineato dunque per sommi capi gli aspetti salienti della diretta di Venezia Brescia. Dieci giorni fa al PalaLeonessa erano stati i padroni di casa lombardi a vincere una partita dal punteggio basso (70-64), dunque era stata la difesa la chiave di volta del match. Adesso si gioca al Taliercio e questo non è un dettaglio trascurabile, se si pensa alla grande differenza di rendimento che Venezia sta avendo in questa stagione fra casa e trasferta. Brescia tuttavia è in grande forma, lo sta dimostrando sia in campionato sia in Eurocup, dove ha una striscia aperta di tre vittorie consecutive tra l’ultima parte del girone di stagione regolare e il debutto nelle Top 16, dunque la Leonessa potrebbe anche puntare all’impresa in terra veneziana. Walter De Raffaele tuttavia farà di tutto per scongiurare questo scenario, perché la seconda sconfitta consecutiva sarebbe un macigno per le ambizioni europee di Venezia e un duro colpo per una stagione già non esaltante finora. Gli ingredienti per una grande serata dunque ci sono tutti…



