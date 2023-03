Diretta Venezia Brescia/ Streaming video tv: derby per blindare gli ottavi! (Eurocup)

DIRETTA VENEZIA BRESCIA: TORNA IL DERBY IN EUROCUP!

Venezia Brescia è in diretta dal Taliercio, alle ore 20:00 di mercoledì 8 marzo: siamo nella 15^ giornata del gruppo A di basket Eurocup 2022-2023, e si torna sul parquet dopo la lunga sosta dovuta ai tornei nazionali e poi per gli impegni delle qualificazioni Mondiali. La Germani ha sfruttato alla grande la pausa, vincendo una clamorosa Coppa Italia: Brescia è riuscita a sollevare il primo trofeo della sua storia in maniera del tutto sorprendente, trovando giorni fantastici in un periodo che in realtà davvero negativo come dimostra anche la sconfitta subita domenica contro Trento.

Venezia allo stesso modo si deve confrontare con una situazione non troppo rosea; sconfitta da Sassari nell’ultima giornata di Serie A1 è rimasta fuori dalla zona playoff e adesso sono due le partite da recuperare rispetto al gruppetto formato da cinque squadre e che occupa le posizioni dalla quarta all’ottava. C’è chiaramente tutto il tempo per recuperare ma bisogna cominciare a stringere due viti per fare davvero il salto di qualità; vedremo come andranno le cose nella diretta di Venezia Brescia, nel frattempo facciamo qualche analisi approfondita sui temi principali della partita.

DIRETTA VENEZIA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Brescia viene trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare, che si occupa dell’Eurocup con particolare riferimento alle squadre italiane: sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati, che potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Poi su euroleaguebasketball.net/eurocup inoltre si potranno consultare liberamente le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VENEZIA BRESCIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Se parliamo di Eurocup, la diretta di Venezia Brescia rimane una partita delicata ma non certo determinante per la qualificazione agli ottavi di finale: salvo clamorosi crolli, entrambe le nostre rappresentanti dovrebbero strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta entrando in questo turno con tre partite di vantaggio su Cluj-Napoca, che occupa la nona posizione nella classifica del gruppo A e dunque a oggi sarebbe la prima delle eliminate. Certo poi si tratterebbe di piazzarsi al meglio nella griglia degli ottavi, ma questo è un concetto sempre relativo.

Di sicuro possiamo dire che nelle ultime uscite sia stata la Reyer a faticare maggiormente in Eurocup; Brescia ha raccolto vittorie importanti che l’hanno rilanciata, la vittoria della Coppa Italia ha galvanizzato la Leonessa ma attenzione, perché in questo momento la squadra di Alessandro Magro fa parte delle squadre che si trovano al penultimo posto della classifica di campionato e dunque con il serio rischio di retrocedere, scenario che senza ombra di dubbio sarebbe clamoroso. Adesso però si gioca in un contesto diverso che è quello internazionale, vedremo dunque come andranno le cose…











