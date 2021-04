Diretta Venezia Brescia/ Streaming video tv: incrocio molto delicato! (basket A1)

DIRETTA VENEZIA BRESCIA: REYER PER IL PRONTO RISCATTO

Venezia Brescia sarà diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Christian Borgo e Andrea Valzani: si gioca alle ore 18:00 di domenica 11 aprile, siamo al Taliercio per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Classifica diversa per le due squadre, ma la stessa urgenza di vincere: la Reyer ha subito una rimonta con sconfitta sul parquet di Trento e rischia di non avere il fattore campo nel primo turno dei playoff, vista la concorrenza l’obiettivo è da perseguire fino all’ultimo ma non sarà affatto semplice da raggiungere.

Diretta/ Treviso Sassari (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due!

La Leonessa arriva allo stesso modo da una sconfitta, maturata contro la rinata Fortitudo Bologna: Maurizio Buscaglia sa che la sua squadra può arrivare ai playoff ma avrà bisogno di chiudere in ascesa il girone di ritorno, perché la concorrenza è spietata e sono davvero tante le squadre in lotta. Sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta di Venezia Brescia; aspettandone la palla a due proviamo a tracciare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere dal parquet del Taliercio per questa sfida molto delicata.

Diretta Reggio Emilia Varese/ Streaming video tv: speranze di playoff! (basket A1)

DIRETTA VENEZIA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Brescia non sarà una di quelle che per questo turno di campionato verranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Sappiamo comunque che esiste l’alternativa di Eurosport Player, la piattaforma che richiede comunque di essere clienti e che fornisce, in diretta streaming video, tutte le partite del campionato di basket Serie A1. Sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato in tempo reale, le statistiche di squadre e giocatori e la classifica del torneo.

Diretta/ Fortitudo Bologna Pesaro (risultato finale 77-79): la Vuelle vince in volata

DIRETTA VENEZIA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Brescia sarà affascinante, perché mette a confronto due squadre ferite e che vogliono riprendere immediatamente la marcia. La Reyer aveva avuto un periodo di difficoltà quando si era sviluppato un focolaio di Coronavirus che aveva portato all’eliminazione dalla Eurocup, poi si è ripresa con una striscia di vittorie che ne ha confermato il valore ma intanto ha permesso alle rivali di rimanere attaccate. Adesso bisognerà sudare per prendersi almeno il quarto posto: non avere il vantaggio del campo nel primo turno dei playoff potrebbe voler dire affrontare Sassari, ipotesi molto concreta, dovendo andare a vincere almeno una volta al PalaSerradimigni. Walter De Raffaele vuole dunque la volata giusta, così come Buscaglia che insegue un posto nei playoff: la sua Brescia aveva guadagnato un margine importante sulle dirette concorrenti ma poi lo ha sprecato, alle spalle della Leonessa si sono messe tutte a correre e adesso la situazione è davvero ingarbugliata, con una vittoria in più o in meno che può fare tutta la differenza del mondo, rendendo ancora più teso il clima che si respirerà al Taliercio tra qualche ora.



© RIPRODUZIONE RISERVATA