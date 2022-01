DIRETTA VENEZIA BRESCIA/ Video streaming tv: il difficile calendario della Reyer

DIRETTA VENEZIA BRESCIA: IL CALENDARIO

Siamo sempre più vicini alla diretta di Venezia Brescia: per la Reyer una situazione non semplice potrebbe venire complicata anche dai rinvii di Eurocup. Mercoledì infatti Venezia avrebbe dovuto essere in Turchia per sfidare il Bursaspor, ma la partita è stata ufficialmente rinviata a causa delle avverse condizioni atmosferiche, che hanno impedito a Walter De Raffaele e i suoi ragazzi di raggiungere Bursa. Così diventano due le gare che Venezia dovrà recuperare nel gruppo B: questa valida per l’undicesima giornata e quella della nona, questa volta in casa, contro Gran Canaria.

Uno scenario che ovviamente stravolgerà il calendario, e porterà la Reyer a giocare tante partite ravvicinate; siccome la situazione nel girone di Eurocup è in bilico, non si potrà nemmeno fare qualche calcolo circa la possibilità di cambiare le rotazioni. Da questo punto di vista allora, forse De Raffaele può considerare il “male minore” non essere riuscito a qualificarsi per la Final Eight di Coppa Italia: avrebbe significato giocare almeno una partita in più e comunque un viaggio a Pesaro, in questo periodo dell’anno meglio non avere troppi fronti aperti… (agg. di Claudio Franceschini)

Venezia Brescia, partita diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Alessandro Perciavalle e Matteo Boninsegna, rientra nel programma della 18^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022: al Taliercio si gioca alle ore 19:00 di domenica 30 gennaio. Sfida delicatissima per la Reyer: dopo aver perso a Varese gli orogranata sono caduti anche a Cremona, e ora si trovano pericolosamente vicini alla zona retrocessione ma soprattutto stanno perdendo contatto dai playoff, dopo aver mancato la Final Eight di Coppa Italia che era considerato un obiettivo abbastanza scontato.

Diversi gli animi in casa Leonessa, perché la Germani dopo un brutto avvio di stagione ha rialzato la testa e cambiato totalmente passo, a differenza della Reyer ha strappato il pass per la Vitrifrigo Arena e ora potrebbe addirittura competere per ottenere il fattore campo nel primo turno dei playoff, cosa che sarebbe incredibile per come era iniziata. Aspettando la diretta di Venezia Brescia, possiamo senz’altro provare a tracciare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere dalla partita del Taliercio, ipotizzando come potrebbero andare le cose nella 18^ giornata di Serie A1.

Sarà interessante assistere alla diretta di Venezia Brescia: avremo finalmente il rilancio della Reyer oppure la Germani saprà fare un ulteriore passo verso le primissime posizioni della classifica? Venezia affronta una situazione davvero complessa: per la prima volta da quando ha iniziato il suo percorso in Laguna, Walter De Raffaele si trova a dover gestire un momento ampiamente negativo. Ce ne sono stati nell’arco degli anni, ma forse la Reyer non era mai arrivata a fine gennaio con la paura di non giocare i playoff, fuori dalla Coppa Italia e con poche certezze rimaste. Questa è una squadra che ha talento, ha recentemente aggiunto Jordan Theodore e dunque potrebbe sempre ritrovare la strada giusta, ma il tempo inizia a scarseggiare.

Brescia come detto sta volando, spinta dalle individualità che però finalmente hanno trovato la loro giusta collocazione all’interno di un gioco corale, e questa è la grande differenza con cui Alessandro Magro è riuscito a tagliare i ponti con un avvio di stagione particolarmente negativo e ha lanciato la squadra verso una nuova dimensione. Non è la prima versione di Brescia capace di arrivare in alta classifica, ma dopo gli addii illustri si pensava che la ricostruzione potesse richiedere più tempo; così sembra non essere e allora la Leonessa ruggisce, e vuole farlo anche stasera prendendosi una vittoria importante.

