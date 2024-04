Diretta/ Venezia Brescia (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (14 aprile 2024)

DIRETTA VENEZIA BRESCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta della sfida tra Venezia Brescia propone lo scontro tra due formazioni che si ritrovano rispettivamente al quarto e settimo posto. Padroni di casa che sono la ricerca di punti per consolidare il proprio obiettivo chiamato secondo posto. Venezia che risulta essere il miglior attacco del campionato potendo anche vantare il capocannoniere. Stiamo ovviamente parlando dell’attaccante finlandese Joel Pohjanpalo, che ha realizzato ben 19 marcature all’interno di questo campionato. I gol subiti sono invece 38 complice l’ottima difesa della formazione.

Diretta/ Ascoli Venezia (risultato finale 0-0): ultima chance per Gytkjaer (Serie B, 7 aprile 2024)

Venezia che è dentro casa ha conquistato ben 33 dei 58 punti totali. Brescia che invece in trasferta ha raccolto 21 dei 45 punti fino a questo momento. Le reti realizzate sono 20 in meno rispetto il Venezia. Il miglior marcatore risulta essere un attaccante Gennaro Borrelli, che di gol ne ha realizzati ben 9; segue Moncini con 8. Una vittoria quest’oggi per il Brescia potrebbe significare allontanare il nono posto distante al momento tre punti. (Marco Genduso)

Diretta/ Brescia Pisa (risultato finale 3-1): la doppietta di Moncini chiude i conti (Serie B, 6 aprile 2024)

DIRETTA VENEZIA BRESCIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

Una sfida così entusiasmante e imperdibile come Venezia Brescia potranno seguirla in diretta davanti alla tv tutti i possessori di un abbonamento a Sky Sport. Se nel pomeriggio siete impegnati in qualche festicciola dei figli allora potrete comunque sintonizzarvi sulla diretta Venezia Brescia in streaming video utilizzando Sky Go o l’applicazione di DAZN con il nostro cellulare o tablet.

VENEZIA BRESCIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Venezia Brescia sta finalmente per avere inizio. Questa gara è tra quelle con più testa a testa tra tutte le sfide dell’intera Serie B dato che si sono sfidate 58 volte con 19 vittorie del Venezia, due in più per il Brescia e 18 pareggi. Il computo totale dei gol sorride ai lagunari con 79 centri a 74. Nell’ultima sfida, così come nelle tre più recenti, il match è terminato in pareggio.

Video/ Cosenza Brescia (1-2) gol e highlights: doppietta di Galazzi! (Serie B, 1 aprile 2024)

La vittoria più recente del Brescia è l’1-0 del 2021 mentre il Venezia non vince dal 2018, 13esima giornata terminata 2-1. Ma questa sfida non è solo Serie B. Infatti, le due compagini hanno calcato insieme i campi della Serie A nella stagione 2001/2002 con una doppia vittoria bresciana. L’ultima volta che era accaduto che Venezia e Brescia si sfidassero in A era stato nel 1966/1967 dove si registra anche l’ultima vittoria del Venezia nella massima serie contro il Brescia. (aggiornamento di Christian Attanasio)

VENEZA BRESCIA: I LAGUNARI CI CREDONO ANCORA!

La Serie B offre uno scontro di alto livello e alta classifica tra Venezia Brescia, in diretta domenica 14 aprile 2024 alle ore 16.15. Il Venezia ha recuperato solo parzialmente dal recente scivolone interno contro la Reggiana, ottenendo solo un pareggio senza gol nell’ultima partita contro l’Ascoli. La partita al Del Duca non è stata particolarmente spettacolare, e i lagunari hanno dovuto fare i conti con l’assenza del loro attaccante principale Pohjanpalo, impegnato per la nascita del figlio. Questo risultato ha fatto scivolare la squadra di Paolo Vanoli al quarto posto con 58 punti, ora a meno uno dalla terza Cremonese e soprattutto a meno tre dal secondo Como che è passato a +6 dopo la vittoria sul Bari.

D’altra parte, il Brescia ha consolidato la sua seconda vittoria consecutiva nell’ultimo turno, vincendo per 3-1 in casa contro il Pisa. La partita al Rigamonti si è messa bene al 37′ del primo tempo, quando Moncini ha segnato il primo gol. Nella ripresa, il gol di Bianchi al 55′ ha reso la partita più agevole, prima che Moncini chiudesse definitivamente il risultato all’85’ (nonostante il gol su rigore dell’ex Torregrossa al 96′ per l’1-3). Questa vittoria importante ha portato il Brescia di Rolando Maran a quota 45 punti, salendo al settimo posto con un punto di vantaggio sulla Sampdoria.

POBABILI FORMAZIONI VENEZIA BRESCIA

Abbiamo difronte due grandi allenatori di categoria che si fronteggiano quest’oggi nella diretta Venezia Brescia, ed è quindi molto interessante capire come sceglieranno le loro formazioni. Il Venezia della rivelazione Paolo Vanoli riproporrà l’ormai collaudato e vincente modulo 3-5-2 . A difendere la porta l’ex Joronen; davanti a lui Svoboda, Idzes e Sverko; nella forlta linea mediana ci sono Candela, Busio, Tessmann, Andersen e l’esperto Zampano; in attacco un duo delle meraviglie composto da Pohjanpalo e il vikingo Gytkjaer. Non si faranno attendere le mosse del Brescia allenato da Rolando Maran che opterà per il 4-3-2-1: portiere Lezzerini; una difesa da serie A con Dickmann, Cistana, Papetti, Jallow; in mezzo al campo gli esperti Paghera, e Bisoli con Besaggio; un doppio trequartista con Bianchi e Galazzi; e il solito Moncini da punta.

QUOTE DI VENEZIA BRESCIA

Sempre intriganti e imprevedibili le puntate che riguardano la Serie B in particolare stavolta anche la diretta Venezia Brescia di cui è difficile fare un pronostico serio. Possiamo però partire dall’analizzare le quote Snai. La vittoria del Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA