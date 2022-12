Diretta Venezia Brescia/ Streaming video tv: sapore europeo (Serie A basket)

Venezia Brescia, diretta dagli arbitri Lanzarini, Bongiorni e Pepponi, sarà l’anticipo che alle ore 19.00 di questa sera, sabato 10 dicembre 2022, aprirà naturalmente al Palasport Taliercio di Mestre il programma della decima giornata della Serie A di basket. Partita dal profumo europeo, dal momento che Umana Reyer Venezia e Germani Brescia sono inserite nello stesso girone di Eurocup e hanno già dato vita al derby europeo d’andata con netta vittoria dei veneti, la diretta di Venezia Brescia si annuncia però decisamente intrigante anche per le dinamiche della classifica del campionato italiano.

La classifica di Serie A ci dice infatti che Brescia ha 10 punti e Venezia insegue a quota 8, per entrambe l’obiettivo è naturalmente quello di entrare fra le migliori otto che alla fine dell’andata giocheranno la Final Eight di Coppa Italia, mettendosi naturalmente in una posizione buona anche in ottica playoff al termine della stagione regolare. Sono obiettivi realistici, ma a rischio soprattutto per Venezia, che avrà allora bisogno in maniera particolare di una vittoria, onorando il fattore campo: che cosa ci dirà la diretta di Venezia Brescia?

DIRETTA VENEZIA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Brescia sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere a questa partita selezionando il canale 211 del loro decoder. L’alternativa, come ormai ben sappiamo, è rappresentata dalla piattaforma Eleven Sports che da questa stagione fornisce tutti i match del campionato di Serie A: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video di Venezia Brescia e potrete decidere se abbonarvi al servizio o acquistare on demand il singolo evento. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, potrete consultare informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VENEZIA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Venezia Brescia, abbiamo già fatto riferimento sia alla Eurocup sia al campionato, allora ribadiamo che in Coppa sta facendo meglio l’Umana Reyer Venezia, ma in Serie A è la Germani Brescia ad avere due punti di vantaggio sull’avversaria odierna. Venezia quindi non può permettersi passi falsi perché, dopo la sconfitta di settimana scorsa a Brindisi, un altro rovescio potrebbe davvero allontanare la Final Eight di Coppa Italia – mentre naturalmente in ottica playoff scudetto ci sarebbe ancora molto tempo per raddrizzare la situazione,

Brescia arriva invece da una nettissima vittoria casalinga contro Napoli con ben 23 punti di scarto in favore della Germani, una prestazione eccellente che ha portato alla Leonessa la quarta vittoria casalinga in questo campionato su cinque complessive. Questo significa evidentemente che Brescia ha vinto finora una sola volta in trasferta, piazzare il bis proprio al Taliercio sarebbe prezioso sotto molti punti di vista: insomma, la diretta di Venezia Brescia ci offrirà un match molto importante per entrambe le parti…











