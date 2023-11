DIRETTA/ Venezia Brindisi (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (basket A1, 12 novembre 2023)

DIRETTA VENEZIA BRINDISI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci arrivati alla diretta di Venezia Brindisi. La partita sarà interessante perché, oltre agli interessi di classifica di due squadre che fino a oggi hanno avuto un rendimento opposto, mette a confronto due allenatori che si sfideranno in un derby personale. Neven Spahija è croato, Dragan Sakota ha passaporto greco ma è di origine serba: dunque una rivalità accesissima che purtroppo ha anche generato momenti drammatici nella storia. I due coach hanno avuto esperienze diverse, per Sakota c’erano già state Fortitudo Bologna e Reggio Emilia nella nostra Serie A1 mentre Spahija ha frequentato anche la NBA, facendo il vice ad Atlanta e Memphis.

La bacheca del coach di Venezia è decisamente più ricca: 14 titoli contro 4, entrambi però hanno vinto in Europa perché Spahija nel 2010 ha sollevato la Eurocup come allenatore di Valencia, mentre Sakota nel lontano 1991 ha vinto la Coppa delle Coppe con il Paok Salonicco e poi cinque anni fa con l’Aek Atene si è preso la Champions League. Adesso però è davvero arrivato il momento di lasciar parlare il parquet del Taliercio, perché ci siamo davvero: la palla a due di Venezia Brindisi sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VENEZIA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

VENEZIA BRINDISI: HAPPY CASA AL PALO!

Venezia Brindisi, che sarà diretta dagli arbitri Baldini, Paglialunga e Valleriani, va in scena alle ore 18:00 di domenica 12 novembre presso il Taliercio: siamo nella settima giornata di basket Serie A1 2023-2024 ed è un testa-coda, perché la Reyer fa parte del quartetto al comando della classifica mentre la Happy Casa si ritrova ultima, ancora senza vittorie. Tuttavia anche Venezia ha qualcosa da farsi perdonare, perché una settimana fa ha perso la sua prima partita: l’imbattibilità è caduta a Pistoia, in modo inaspettato contro una squadra che si sta giocando la permanenza in Serie A1.

Brindisi come detto è in crisi nera: domenica ha perso di 30 punti contro Milano, in casa, e se anche la sconfitta contro l’Olimpia ci può ovviamente stare la Happy Casa appare al momento una realtà senza certezze, con tante cose da sistemare e un cambio in panchina (Dragan Sakota per Fabio Corbani) che potrebbe non essere assorbito così in fretta. Dunque temi importanti nella diretta di Venezia Brindisi, e ora aspettando che si giochi possiamo ricavarne eventualmente altri che arriveranno da una serata che potrebbe anche regalare qualche sorpresa nel risultato finale.

DIRETTA VENEZIA BRINDISI: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella diretta di Venezia Brindisi scopriremo se la Reyer riuscirà ad alzare subito la testa, riprendendosi la vittoria: che la striscia di successi dovesse esaurirsi era chiaramente comprensibile, e forse da un certo punto di vista è meglio che il primo ko sia arrivato contro un’avversaria abbordabile, perché magari perdere contro una rivale diretta per il primo posto in regular season (o lo scudetto, guardando oltre) avrebbe instillato dubbi maggiori. Un incidente di percorso per Venezia, ora del tutto intenzionata a riprendere la marcia e sapendo di avere oggi una bella occasione per farlo.

La Brindisi che sbarca a Mestre è una squadra che come detto si deve ritrovare, ma non sa da dove cominciare: quando si perdono sei partite consecutive non si può guardare il calendario e valutare le avversarie, bisogna semplicemente chinare la testa e andare in palestra per lavorare duramente, nella consapevolezza che quei playoff raggiunti spesso negli anni passati sono al momento un miraggio, e che l’unico obiettivo possibile per il quale lottare è quello della permanenza in Serie A1. Anche una vittoria al Taliercio, per quanto preziosa, al momento non sposterebbe di troppo i problemi…











