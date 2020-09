Diretta Venezia Brindisi/ Streaming video Rai: l’esordio dei campioni (basket A1)

Venezia Brindisi, che sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Christian Borgo e Marco Vita, si gioca alle ore 20:45 di domenica 27 settembre e chiude il quadro della prima giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Al Taliercio abbiamo subito una grande partita: per effetto del lockdown che ha cancellato la scorsa stagione, la Reyer riprende questo torneo con il titolo di campione d’Italia ancora in tasca e punta a fare il bis, nel frattempo si è portata avanti giocando la semifinale di Supercoppa e mostrando di poter ancora crescere, pur se ormai conosciamo molto bene il gruppo a disposizione di Walter De Raffaele. La Happy Casa invece ha cambiato parecchio, affidandosi ancora a Frank Vitucci ma presentando tanti giocatori nuovi nel suo roster; la Supercoppa non è andata secondo le aspettative ma i pugliesi, il cui obiettivo primario è entrare nei playoff, hanno comunque mostrato qualche guizzo interessante. Vediamo allora come andranno le cose nella diretta di Venezia Brindisi, intanto possiamo provare a presentare alcuni dei temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Brindisi sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, dunque sarà accessibile a tutti visitando il digitale terrestre al numero 57, con possibilità di seguire l’evento anche su Rai Play; l’appuntamento alternativo non è poi cambiato ed è rimasto quello delle ultime stagioni: la piattaforma Eurosport Player, per accedere alla quale bisognerà sottoscrivere un abbonamento, fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video, dunque vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VENEZIA BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

In Venezia Brindisi i campioni d’Italia fanno il loro esordio in campionato: la Reyer nel 2019 ha vinto il secondo scudetto in tre anni battendo Sassari al termine di un’appassionante serie andata a gara-7, e arrivata nell’elite del basket italiano spera ora di rimanerci a lungo. Non sarà facile ripetersi: intanto c’è stata di mezzo una stagione dominata dal Coronavirus che ha tolto parecchie certezze (e questo vale per tutti), in secondo luogo la concorrenza è certamente aumentata perché Milano si è rinforzata ancora di più, la Dinamo ha acquisito certezze e la Virtus Bologna ha comunque avuto parecchi mesi a disposizione per giocare insieme e cementare l’amalgama del roster. Brindisi come detto corre per i playoff: l’anno scorso stava lottando per il terzo posto in regular season ma è ripartita senza il suo top scorer Adrian Banks. Vitucci lo ha sostituito con D’Angelo Harrison che in Supercoppa ha mostrato di poter fare al caso della società pugliese, l’esordio nella nuova Serie A1 è tra i più difficili ma come sempre a parlare sarà il parquet…



© RIPRODUZIONE RISERVATA