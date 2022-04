Diretta Venezia Brindisi/ Streaming video tv: la Happy Casa è nei guai (basket A1)

DIRETTA VENEZIA BRINDISI: VITUCCI, ESAME FONDAMENTALE!

Venezia Brindisi, che verrà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Guido Giovannetti e Marco Vita, si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 13 aprile presso il Taliercio, ed è valida per la 16^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Per la Reyer il più sembra fatto: archiviato un periodo davvero complesso, Venezia ha ripreso la sua marcia e, battendo la Fortitudo Bologna in casa, ha messo un piede nella griglia dei playoff che appare davvero ad un passo, non tanto guardando il distacco sulla nona (4 punti) quanto per il fatto che non tutto il gruppone a quota 22 si muoverà in maniera uniforme verso l’alto.

Per la Happy Casa, che fa parte di questo plotone davvero ampio, il momento è delicatissimo: la squadra pugliese non riesce più a esprimersi come all’inizio della stagione, è tremendamente involuta e nell’ultima giornata ha perso di 18 punti a Trento, una sconfitta che in 40 minuti ha riassunto tutti i problemi. La salvezza non dovrebbe essere un problema, ma i playoff sono seriamente a rischio; sarà allora importante scoprire cosa succederà tra poco nella diretta di Venezia Brindisi, mentre aspettiamo che il match prenda il via proviamo a fare qualche considerazione sui temi principali che emergeranno qui al Taliercio.

DIRETTA VENEZIA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Venezia Brindisi non è una di quelle che per la 16^ giornata della Serie A1 sono state scelte per essere trasmesse sui canali della nostra televisione. Da questa stagione comunque tutti i match del principale campionato di basket sono forniti in diretta streaming video dalla piattaforma Discovery Plus, diventata broadcaster ufficiale della Lega: per accedere al servizio e alle immagini dovrete aver sottoscritto un abbonamento, inoltre possiamo anche ricordare che sul sito della stessa Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VENEZIA BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Brindisi ci presenta quindi una partita delicatissima per la Happy Casa. È difficile dire cosa sia accaduto ad una squadra che l’anno scorso giocava un basket magnifico ed era riuscita a rivaleggiare con Miano e Virtus Bologna (arrivando davanti alla Segafredo in regular season) e che anche in questa stagione era partita con il piede giusto, facendo vedere di potersi assolutamente sedere al tavolo delle corazzate. Le addizioni in corso d’opera (Alessandro Gentile e D’Angelo Harrison) non hanno funzionato, al momento girano poco nell’economia della squadra e neppure la crescita di Lucio Redivo riesce a sopperire alle mancanze di una Brindisi che potrebbe rimanere all’asciutto, in maniera che definiremmo incredibile.

Venezia ha saputo fare quel passo in più: la crisi della Reyer è arrivata abbastanza presto, dunque si può dire che Walter De Raffaele abbia avuto il tempo di sistemare la situazione ma, alla fine, quello che conta è la posizione di classifica e questa ci dice appunto che Venezia ha 4 punti in più, è assolutamente vicina alla qualificazione ai playoff e poi da lì proverà a giocarsela, anche se il campo ci sta dicendo che le possibilità di arrivare allo scudetto sono calate rispetto alle ultime stagioni.











