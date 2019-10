Diretta Venezia Bursa/ Streaming video tv: Reyer in difficoltà (basket Eurocup)

Venezia Bursa si gioca alle ore 20:00 di martedì 15 ottobre, presso il Taliercio: siamo arrivati alla terza giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2019-2020. Situazione già delicata per la Reyer, che dopo aver perso le prime due partite (netta la sconfitta sul parquet del Lokomotiv Kuban, al momento apparso di un altro livello) si trova costretta a inseguire in un girone che non è affatto semplice, e nel quale è rimasta l’unica squadra a quota zero punti. Il Tofas Bursa infatti aveva vinto all’esordio prima di farsi battere dal Partizan Belgrado; per la formazione turca un successo esterno significherebbe staccare una concorrente importante e pericolosa per la qualificazione al prossimo turno della Eurocup. Reyer che ha bisogno di ritrovare le sue certezze, perché anche l’avvio di campionato non è stato dei migliori; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Venezia Bursa, nel frattempo noi possiamo andare ad affrontare i temi principali di questa sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Bursa, salvo variazioni di palinsesto, non sarà disponibile sui canali tradizionali; tuttavia sarà possibile seguire questa partita con la consueta piattaforma Eurosport Player, che fornisce la programmazione delle partite di Eurocup in diretta streaming video. Dunque, armandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e avendo sottoscritto un abbonamento si potrà avere la possibilità di accedere alle immagini.

DIRETTA VENEZIA BURSA: RISULTATI E CONTESTO

Venezia Bursa dunque potrebbe essere l’occasione per mettere a referto una vittoria importante: per Walter De Raffaele la stagione non è iniziata nel migliore dei modi, anche in campionato infatti la Reyer ha perso colpi immediatamente. Potremmo chiamarla la crisi del terzo anno: vinto il secondo scudetto in tre stagioni, la squadra orogranata sembra dover cercare qualche motivazione extra per confermarsi ai vertici della pallacanestro italiana. Gruppo confermato rispetto agli ultimi anni, con qualche aggiunta di qualità, ma al momento il fatto di avere gli stessi giocatori sembra essere un boomerang: avendo infatti vinto tutto – e senza l’Eurolega con la quale confrontarsi – adesso questo roster ha bisogno di sbloccarsi psicologicamente e rendersi conto che trionfare una seconda volta nel campionato e prendersi nel frattempo una competizione internazionale importante può porre le basi per un ciclo vincente e duraturo. Battere oggi il Tofas Bursa significherebbe rimettersi in corsa per la qualificazione al prossimo turno; vedremo allora come andranno le cose in campo…



