DIRETTA VENEZIA BURSASPOR: REYER PER IL BIS!

Venezia Bursaspor, in diretta dal Taliercio alle ore 20:00 di martedì 26 ottobre, si gioca per la seconda giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2021-2022: una partita casalinga per la Reyer che, reduce dalla vittoria su Bourg en Bresse, proverà a rimanere a punteggio pieno nel suo gruppo confermando i buoni progressi che sta evidenziando partita dopo partita. La competizione naturalmente è lunga in questa sua prima fase, è presto per fare calcoli ma certamente vincere la seconda gara sarebbe già abbastanza importante.

DIRETTA/ Bourg en Bresse Venezia (62-73) risultato finale: Francia espugnata!

Il Bursaspor lo abbiamo visto da vicino settimana scorsa, perchè è la squadra battuta dalla Virtus Bologna; i turchi al contrario hanno quindi bisogno di rilanciarsi ma sanno che non sarà affatto semplice, perchè gli orogranata sono abituati a questi contesti. Aspettando quindi che la diretta di Venezia Bursaspor prenda il via, proviamo a fare qualche rapida analisi sui temi principali che potrebbero emergere da questa partita.

Diretta/ Bursaspor Virtus Bologna (83-101) risultato finale: vittoria tranquilla

DIRETTA VENEZIA BURSASPOR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Bursaspor sarà trasmessa sulla televisione satellitare (per i clienti), che da quest’anno è la grande casa anche della Eurocup: l’appuntamento per questa sera è su Sky Sport Arena – numero 204 del decoder – con la possibilità di seguire la partita anche tramite il servizio di diretta streaming video, sempre riservato agli abbonati e disponibile con l’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VENEZIA BURSASPOR: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente la diretta di Venezia Bursaspor si presenta molto interessante: i turchi hanno appena iniziato la loro esperienza internazionale ma sappiamo che in questo Paese si lavora alacremente su progetti legati al basket, dunque questa società punta in alto e proverà a dare fastidio alle big. La sconfitta subita dalle V nere non deve essere presa in senso assoluto per definire il valore della squadra, anche se certamente non sbagliamo nel dire che in questo momento Venezia sia superiore; la Reyer ha anche battuto Pesaro in campionato, una vittoria che era attesa ampiamente viste le difficoltà iniziali.

Diretta/ Trento Badalona (risultato finale 56-86): ko netto in casa per l'Aquila!

Possiamo dire abbastanza serenamente che il passaggio del girone non sia in discussione per i ragazzi di Walter De Raffaele, ma la nuova formula che aiuterà nella prima fase di Eurocup renderà poi le cose dannatamente difficili, e allora bisognerà provare anche a prendersi un buon piazzamento in classifica. Anche per questo uscire vincenti dalla diretta di Venezia Bursaspor, sia pure se siamo solo alla seconda giornata, è particolarmente importante…



© RIPRODUZIONE RISERVATA