DIRETTA VENEZIA BURSASPOR/ Video streaming tv: le dichiarazioni in casa Reyer

DIRETTA VENEZIA BURSASPOR: LE PAROLE VENETE

Verso la diretta di Venezia Bursaspor, diamo spazio ad alcune dichiarazioni in casa Reyer, innanzitutto il commento di coach Walter De Raffaele dopo il successo 60-80 contro la Leonessa Brescia nel derby italiano nella scorsa giornata della Eurocup: “Abbiamo ottenuto una bella vittoria giocando una partita solida per tutti i quaranta minuti, specialmente in difesa. Questo ci ha permesso di fare tanta transizione e trovare canestri facili. E’ un passo in avanti molto importante per il nostro percorso, dobbiamo continuare così”.

Di attualità ancora più stretta sono invece le dichiarazioni di Gianluca Tucci, assistente proprio di Walter De Raffaele alla Reyer Venezia, che ha presentato così l’odierna avversaria: “Bursaspor è a mio avviso la formazione che gioca la pallacanestro più intensa ed incisiva di tutta l’Eurocup. Grande ritmo e 86 punti di media la dicono lunga circa l’efficacia del contropiede e del tiro da tre punti della squadra turca, una delle maggiori accreditate alla vittoria finale, nonché già finalista della passata edizione”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VENEZIA BURSASPOR: PER CRESCERE ANCORA!

Venezia Bursaspor, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, martedì 6 dicembre 2022, si gioca presso il Taliercio, casa della Reyer Venezia, per la settima giornata del girone A di Eurocup 2022-2023, la Coppa di basket che è considerata la seconda per importanza nel panorama continentale. Giova rinfrescare la memoria per presentare la diretta di Venezia Bursaspor, partita che vedrà affrontarsi due formazioni al momento appaiate in classifica. Infatti, la Umana Reyer Venezia e il Frutti Extra Bursaspor finora vantano quattro vittorie e due sconfitte in sei partite giocate in questa Eurocup.

Avvicinandoci alla sfida tra i lagunari e i turchi, dobbiamo ricordare che la Eurocup ha conservato il format (francamente discutibile) della scorsa stagione, una lunghissima stagione regolare che prevede due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale, da dove cominceranno le sfide secche della eliminazione diretta, tutte in partite singole. Il cammino è solo alle prime battute, ma naturalmente vincere in casa contro una squadra con la stessa classifica sarebbe importante per crescere ancora di più rispetto a una base già buona: che risposte ci darà la diretta di Venezia Bursaspor?

VENEZIA BURSASPOR STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Bursaspor sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, inoltre sarà a disposizione anche una tripla diretta streaming video per Venezia Bursaspor, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da Eleven Sports per i propri abbonati ed infine anche tramite il sito Internet euroleague.

DIRETTA VENEZIA BURSASPOR: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Venezia Bursaspor, abbiamo già evidenziato che per la Umana Reyer finora la Eurocup 2022-2023 ha riservato più gioie che dolori e naturalmente speriamo che continui ad essere così. La Reyer è in evidente crescita dopo un brutto inizio: due sconfitte iniziali, cioè il beffardo 81-80 in Germania sul campo dell’Ulm e il ko casalingo per 73-79 contro il Bourg en Bresse, alle quali hanno fatto seguito le vittorie per 80-85 sul campo dei rumeni del Cluj-Napoca e per 76-68 al Taliercio contro l’Olimpia Lubiana a inizio novembre, prima della sosta. In seguito, la situazione è ulteriormente migliorata grazie al successo per 74-71 contro il Lietkabelis Panevezys e infine il 60-80 con cui Venezia ha dominato il derby italiano sul campo di Brescia.

Il Frutti Extra Bursaspor invece ha lo stesso bilancio in termini di risultati, ma con un cammino differente. I turchi infatti avevano cominciato alla grande, vincendo per 73-81 sul campo dell’Olimpia Lubiana e battendo in casa 81-72 lo Joventut Badalona. La sconfitta è arrivata per la prima volta nella terza giornata, 90-84 sul campo del Prometey Slobozhanske, poi ecco il ko casalingo per 86-90 contro l’Ulm. Anche il Bursaspor tuttavia ha saputo infine raccogliere due vittorie dopo la sosta: 80-89 sul campo del Bourg en Bresse ed infine 95-80 in casa contro il Club Napoca. Oggi questo equilibrio si scioglierà al termine della diretta di Venezia Bursaspor…











