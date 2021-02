Diretta Venezia Cantù/ Streaming video tv: la Reyer prosegue la striscia? (basket A1)

DIRETTA VENEZIA CANTÙ: OCCASIONE PER LA REYER

Venezia Cantù sarà diretta dai tre arbitri Alessandro Martolini, Gabriele Bettini e Federico Brindisi: appuntamento al Taliercio domenica 7 febbraio, palla a due alle ore 18:30 per la 19^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Stiamo parlando di un testa-coda o quasi: vincendo anche sul parquet di Pesaro, la Reyer ha confermato il suo splendido momento di forma tornando a marciare dopo i casi di Coronavirus che le avevano tolto smalto e vittorie, e a questo punto è fortemente candidata a prendersi un secondo posto nella classifica della regular season per il quale dovrà comunque lottare con le altre big.

Situazione ovviamente diversa per l’Acqua San Bernardo, che è penultima e rischia dunque la retrocessione: in attesa di scoprire se la Lega e la federazione decideranno di bloccare le discese in A2, i brianzoli devono remare forte per ottenere qualche posizione in più in classifica, intanto hanno vinto il derby contro Varese approfittando anche delle rotazioni ridotte e della scarsa condizione della Openjobmetis. Tra poco passeremo la parola al campo per assistere alla diretta di Venezia Cantù, ma nel frattempo possiamo provare a fare qualche valutazione circa i temi principali che verranno toccati nella partita del Taliercio.

DIRETTA VENEZIA CANTÙ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Cantù non è una di quelle che per questa giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione; in alternativa, dovendo sottoscrivere un abbonamento al servizio, sarà possibile seguire la partita di Serie A1 anche sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare di basket in diretta streaming video. Sul portale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili, consultabili liberamente: il tabellino play-by-play, il boxscore, le statistiche di tutte le squadre e i giocatori del campionato di Serie A1 ma anche la classifica del torneo e altri contenuti.

DIRETTA VENEZIA CANTÙ: RISULTATI E CONTESTO

Venezia Cantù ci presenta un contesto ottimale per la Reyer, che sa di non poter sbagliare questa partita: rilanciatasi alla grande dopo le difficoltà, ha bisogno di guardare avanti per provare a diventare la reale antagonista di Milano, tenendo fede a quello scudetto sul petto che la società e il gruppo non si vogliono togliere. Vietato guardarsi alle spalle, anche perché aumenterebbero i rimpianti: nessuno ha la controprova di quello che sarebbe potuto succedere, ma osservando il rendimento attuale viene scontato pensare che forse Venezia avrebbe potuto avere qualche punto in più in Serie A1, lottando davvero per il primo posto con l’Olimpia, e quasi certamente avrebbe fatto strada in Eurocup raggiungendo la Top 16, perché ha dovuto giocare tante partite ravvicinate con un roster decimato. Adesso però si cambia registro: al Taliercio arriva l’Acqua San Bernardo, squadra che sta lanciando anche giovani italiani di talento (ottimo derby per Gabriele Procida) e che si affida alle giocate di Jaime Smith e Frank Gaines. Sono loro due a dover tirar fuori Cantù dai guai, almeno in prima battuta perché hanno esperienza e qualità oltre a conoscere l’ambiente; chiaramente partite come quella di questo pomeriggio non sono forse segnate sul calendario come imprescindibili e da vincere a ogni costo, ma anche per questo i brianzoli potranno giocare a mente libera e provare il grande colpo…



