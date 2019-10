Diretta Venezia Cantù/ Streaming video tv: Reyer per il riscatto (basket A)

Venezia Cantù, diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Lorenzo Baldini e Fabrizio Paglialunga, si gioca alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 13 ottobre 2019. L’appuntamento è al Taliercio, casa dei campioni d’Italia, dove andrà in scena questo match per la quarta giornata del campionato di Serie A di basket 2019-2020. Venezia Cantù sarà un buon banco di prova per la Reyer, perché gli uomini di Walter De Raffaele non hanno cominciato benissimo il nuovo campionato, con due sconfitte nelle prime tre giornate: domenica scorsa è arrivato il rovescio sul campo della Virtus Bologna, di conseguenza oggi per Venezia sarebbe fondamentale tornare alla vittoria, altrimenti scatterebbe davvero l’allarme rosso. Due punti in classifica anche per Cantù, che però ha già osservato il turno di riposo e di conseguenza vanta una vittoria e una sconfitta: domenica però è arrivato un -17 casalingo contro Reggio Emilia, di conseguenza ecco che pure dai brianzoli ci attendiamo segnali di ripresa, pur se la trasferta di Venezia sarà naturalmente molto difficile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Venezia Cantù, che è la partita trasmessa su Eurosport 2 per questa quarta giornata di campionato per gli abbonati Sky oppure DAZN, le due piattaforme che nelle rispettive offerte comprendono anche i canali di Eurosport; inoltre l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Infine, sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Taliercio.

DIRETTA VENEZIA CANTÙ: IL CONTESTO

Verso la diretta di Venezia Cantù, abbiamo naturalmente già evidenziato il complicato inizio di campionato per i campioni d’Italia in carica di Venezia. Il calendario non era dei più agevoli con una doppia trasferta a Bologna che ha portato a due sconfitte, prima contro la Fortitudo e poi con la Virtus, resta comunque un cammino in salita che era cominciato già con la sofferta vittoria casalinga contro Trieste. Non è il caso naturalmente di fare drammi, perché i momenti decisivi della stagione sono ancora molto lontani e Venezia ci ha abituati negli ultimi anni a partire con i fari spenti ma ottenendo infine risultati straordinari, ma tornare alla vittoria sarebbe prezioso per i campioni d’Italia. Ancora più difficile giudicare Cantù, che aveva cominciato vincendo a Brindisi ma poi ha riposato nel secondo turno e questo stop immediato sembra avere fatto male ai brianzoli, che sono stati poi travolti in casa da Reggio Emilia. A Venezia c’è poco da perdere: l’Acqua San Bernardo saprà sorprenderci?



