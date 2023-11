DIRETTA VENEZIA CATANZARO/ Video streaming tv: non si gioca da 18 anni (Serie B, 10 novembre 2023)

DIRETTA VENEZIA CATANZARO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Venezia Catanzaro presenta solamente due scontri giocati nella stagione 2004-2005. La prima volta che le due formazioni si sono affrontate è stato il 30 ottobre del 2004 con il pareggio a reti bianche che non ha sancito nessun vincitore. Andò decisamente meglio nell’aprile del 2005 con la vittoria da parte del Venezia che riuscì a imporsi all’interno delle proprie mura amiche con il risultato di 2-0.

Quell’anno le due formazioni arrivarono rispettivamente al ventesimo e ventunesimo posto in classifica con solamente i padroni di casa a retrocedere in terza divisione italiana. Quest’oggi le due formazioni si affrontano in campo con il Venezia che nelle ultime tre partite ha collezionato sei punti contro Ternana e Pisa. Per il Catanzaro tre punti dei 9 disponibili con due sconfitte consecutive patite contro Modena e Como. (Marco Genduso)

VENEZIA CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Venezia Catanzaro sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Venezia Catanzaro in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

CALABRESI IN SERIE NEGATIVA

Venezia Catanzaro sarà in diretta dallo stadio “Penzo” di Venezia, alle ore 20:30 di venerdì 10 novembre: si gioca per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Sarà un vero e proprio big match visto che i lagunari occupano la seconda posizione con 24 punti e con due vittorie di fila alle spalle. I calabresi, invece, nonostante le due sconfitte di fila contro Como e Modena, stazionano al quarto posto della graduatoria.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA VENEZIA CATANZARO

Qualche dubbio nelle probabili formazioni di Venezia Catanzaro. Tra i padroni di casa, infatti, mister Paolo Vanoli punterà sul consueto 4-4-2 con Sverko, Candela e Zampano a contendersi i due posti sulle corsie laterali. Sul fronte calabrese, invece, Vincenzo Vivarini si affiderà all’estro di Vandeputte per dare fastidio alla retroguardia di casa.

VENEZIA CATANZARO: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Venezia Catanzaro possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.10 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.25 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 3.55 volte l’importo investito con questo bookmaker.

