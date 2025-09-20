Analisi della diretta Venezia Cesena, presentazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

Diretta Venezia Cesena, lagunari vogliono tornare a vincere

La diretta Venezia Cesena sarà giocata allo Stadio Pier Luigi Penzo mettendo di fronte due squadre che sono tra le favorite per la promozione alla fine dell’anno, che arrivi tramite i playoff o direttamente grazie ad un campionato passato in testa, i lagunari sono una delle squadre retrocesse dalla Serie A ma come le altre due compagne non stanno affrontando l’inizio di stagione come ci si aspettava, ovvero con un dominio del campionato, a differenza delle altre però in questo momento sono all’interno della zona playoff, grazie ad ottimi risultati che vedono nell’ultima settimana un pareggio 2-2 in casa del Pescara.

I bianconeri invece dopo l’ottima stagione d’esordio in Serie B dell’ultimo anno stanno affrontando questo inizio nel migliore dei modi e occupano ora i primi posti, anche se a pari merito con altre squadre, l’intento però sembra essere evidente, dall’ultima vittoria 1-2 in casa della Sampdoria, ed è quello di lottare per ottenere la promozione.

Diretta Venezia Cesena, come seguire lo streaming video della partita

Anche per la diretta Venezia Cesena la piattaforma di riferimento per la visione in contemporanea del match in programma dalle 15.00 è Dazn e in particolare uno tra i suoi piani Start, Standard, Plus o Goal Pass, da quest’anno però è anche possibile scegliere LAB Channel per le partite e i loro highlights.

Formazioni Venezia Cesena, probabili scelte dei tecnici

Ad affrontare dal primo minuto la diretta Venezia Cesena saranno gli uomini che in queste prime uscite stanno dando più sicurezze ai due allenatori, Giovanni Stroppa dovrebbe proporre nuovamente un 3-5-1-1 che vedrà Stankovic tra i pali, Franjic, Korac e Schingtienne come tre difensori, Hainaut e Bjarkason sulle fasce con Doumbia, Duncan e Kike Perez in mezzo al campo, Adorante unica punta con alle sue spalle Busio. Per i bianconeri invece le scelte di Michele Mignani porteranno ad un più classico 3-5-2 con Klinsmann come portiere, Mangraviti, Zaro e Ciofi in difesa, Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti e Frabotta saranno i centrocampisti, e in attacco la coppia vedrà Shpendi e Blesa.

Venezia Cesena, quote e possibile risultato finale

La diretta Venezia Cesena è una partita complicata e di cui è difficile ipotizzare un probabile esito visto che entrambe le squadre sono ricche di giocatori di talento, allenate da tecnici capaci e cariche per raggiungere una vittoria che sarebbe molto importante, bet365 vede come favorita per la vittoria i lagunari che infatti è fissata a 1.90. Tra gli altri due possibili risultati invece la quota più alta è quella della vittoria bianconera che se dovesse verificarsi sarebbe pagata 3.90, c’è poi il pareggio a cui è stato assegnato una quota vicina a quest’ultima ma comunque inferiore pari a 3.30.