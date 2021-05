Diretta Venezia Chievo/ Streaming video DAZN: bel derby veneto (Serie B)

DIRETTA VENEZIA CHIEVO: SFIDA AD ALTA TENSIONE!

Venezia Chievo, in diretta dallo stadio Pier Luigi Penzo del capoluogo regionale, è il derby veneto che alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, sabato 1 maggio 2021, costituirà senza dubbio uno dei piatti forti della trentacinquesima giornata del campionato di Serie B, che torna protagonista dopo due settimane di sosta forzata. La diretta di Venezia Chievo si annuncia intrigante, dal momento che i lagunari hanno 53 punti in classifica mentre i gialloblù seguono a quota 49: ad oggi entrambe le formazioni sarebbero qualificate per i playoff, ma serve ancora uno sforzo per raggiungere questo traguardo, possibilmente anche nella migliore posizione di classifica che si riuscirà a raggiungere.

Il Venezia deve ripartire dopo la sconfitta subita due settimane fa sul campo di una rivale diretta quale la Salernitana, mentre il Chievo è già sceso in campo martedì, quando ha pareggiato sul campo della capolista Empoli in un recupero di lusso. Giallobù dunque in buona forma, lagunari invece più riposati, ma che devono ritrovare il ritmo partita: saranno variabili che andranno ad incidere sul risultato di Venezia Chievo?

DIRETTA VENEZIA CHIEVO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il punto di riferimento per la diretta di Venezia Chievo sarà la piattaforma digitale DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione dell’intero campionato di Serie B in diretta streaming video e di conseguenza oggi pomeriggio trasmetterà tutte le dieci sfide della 35^ giornata, da calendario fissate in contemporanea alle ore 14.00.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CHIEVO

Leggiamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni di Venezia Chievo. Si può disegnare per i padroni di casa un modulo 4-3-3 con Maenpaa in porta e davanti a lui i quattro difensori Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni e Ricci; a centrocampo ecco invece il possibile terzetto composto da Maleh, Fiordilino e Crnigoj, infine nel tridente d’attacco i favoriti del Venezia potrebbero essere le ali Johnsen e Di Mariano ai fianchi del centravanti Forte. La risposta del Chievo potrebbe invece prevedere il seguente modulo 4-2-3-1: in porta Semper; davanti a lui la retroguardia a quattro con Mogos, Rigione, Gigliotti e Cotali; in mediana la coppia formata da Obi e Palmiero; infine il reparto offensivo, con Ciciretti, Canotto e Garritano ad agire sulla trequarti, a supporto della prima punta De Luca.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Venezia Chievo in base alle quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 è leggermente favorito ed è infatti quotato a 2,55, mentre poi si sale a quota 2,85 in caso di segno X per il pareggio e fino a 3,20 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Chievo.



