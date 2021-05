Diretta Venezia Chievo/ Streaming video DAZN: derby nel 1° turno playoff (Serie B)

DIRETTA VENEZIA CHIEVO: DERBY AI PLAYOFF!

Venezia Chievo, che sarà diretta dal signor Simone Sozza, si gioca alle ore 21:00 di giovedì 13 maggio: la partita è valida per il primo turno dei playoff di Serie B 2020-2021. Un derby molto interessante, tra due squadre che arrivano qui con un contesto diverso: i lagunari hanno stupito e ad un certo punto erano in corsa per la promozione diretta, poi sono calati (hanno perso 4 delle ultime 12 partite) ma sono comunque in vantaggio per il campo, dunque con un pareggio – si andrebbe comunque ai supplementari – volerebbero in semifinale.

Il Chievo tutto sommato era atteso a un altro campionato; ha rischiato di non centrare nemmeno la post season, alla fine l’ha difesa vincendo l’ultima partita ma sicuramente pensava di avere una posizione di classifica più alta, e ora sa che per passare il turno dovrà necessariamente vincere al Penzo. Non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Venezia Chievo, aspettando che si giochi proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA VENEZIA CHIEVO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Chievo, come tutte le partite dei playoff di Serie B, viene affidata a DAZN: la piattaforma è riservata in esclusiva agli abbonati, che potranno dunque accedere al servizio con la visione in diretta streaming video, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv con connessione a internet. Da valutare poi se il canale DAZN1, aperto agli abbonati Sky da almeno tre anni, trasmetterà la partita: nel caso l’appuntamento è al numero 209 del decoder satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CHIEVO

In Venezia Chievo Paolo Zanetti potrebbe nuovamente affidarsi al 4-3-1-2: modulo utile a rimettere in campo Aramu sulla trequarti, con Francesco Forte che rientra e si prende una maglia in attacco (in panchina andrebbe Bocalon, con Johnsen titolare) e un centrocampo nel quale i tre titolari potrebbero a questo punto essere Maleh, Dezi e Fiordilino. In difesa avremo Modolo e Cremonesi come centrali a protezione di Pomini (Lezzerini è out per infortunio), sulle fasce laterali la sensazione è che i favoriti siano Pasquale Mazzocchi e Felicioli rispetto a Ferrarini e il veterano Molinaro, con quest’ultimo che se la gioca. Chievo schierato con il consueto 4-4-2: in porta va Semper, davanti a lui torna titolare Leverbe che gioca al fianco di Rigione mentre sulla corsia destra si potrebbe rivedere Mogos (in ballottaggio con Bertagnoli). A sinistra opera Renzetti, in mediana scontata la presenza di Obi mentre Palmiero insidia Mattia Viviani e pare favorito. Canotto può tornare a giocare da esterno destro lasciando Garritano a sinistra, davanti dunque Filip Djordjevic, Fabbro e Margiotta si giocano le due maglie rimaste.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Venezia Chievo, e dunque possiamo andare a vedere quale sia la previsione di questo bookmaker. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa porta in dote una somma pari a 2,40 volte la vostra giocata; il pareggio è regolato dal segno X e vi farebbe guadagnare 2,95 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, per il successo degli ospiti bisognerà puntare sul segno 2 e il valore in questo caso ammonterebbe a 3,30 volte l’importo che sceglierete di investire.



