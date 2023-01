Diretta/ Venezia Cittadella, streaming video tv: sfida salvezza (Serie B)

DIRETTA VENEZIA CITTADELLA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Venezia Cittadella, in diretta sabato 28 gennaio 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Penzo di Venezia, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato di Serie B. Scontro diretto tra due squadre reduci da una prima parte di stagione a dir poco negativa: entrambe sono in zona retrocessione e cercano punti per abbandonare la zona calda.

DIRETTA/ Cittadella Cagliari (risultato finale 0-0): reti bianche al Tombolato!

Il Venezia è diciottesimo in classifica con 20 punti, frutto di cinque vittorie, cinque pareggi e undici sconfitte. La formazione di Vanoli è reduce da due sconfitte di fila, l’ultima per 0-1 contro il Sudtirol. Il Cittadella, invece, è quart’ultimo con 23 punti, raccolti con cinque vittorie, otto pareggi e otto sconfitte. Lores e compagni arrivano a questo appuntamento dal pareggio interno per 0-0 contro il Cagliari.

Diretta/ Venezia Sudtirol (risultato finale 0-1): tre punti e quinto posto!

VENEZIA CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Venezia Cittadella sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Venezia Cittadella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

CALCIOMERCATO CITTADELLA NEWS/ Renzetti al posto di Cassandro, si pensa ad Ambrosino

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CITTADELLA

È arrivato il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Venezia Cittadella. Partiamo dai padroni di casa, Vanoli sceglie il 3-5-2: Joronen, Svoboda, Ceppitelli, Ceccaroni, Zampano, Crnigoj, Jajalo, Busio, Haps, Pohjanpalo, Pierini. Passiamo adesso al “Citta”, Gorini conferma il 4-3-1-2: Kastrati, Del Fabro, Perticone, Frare, Donnarumma, Crociata, Branca, Mastrantonio, Antonucci, Lores, Maistrello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Venezia Cittadella, è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse del match. Prendiamo come parametro i numeri degli analisti di Eurobet: la vittoria del Venezia è a 2,25, il pareggio è a 3,10, mentre il successo del Cittadella è a 3,25. L’Under 2,5 paga 1,58, mentre l’Over 2,5 è a 2,25. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,92 e 1,80.

© RIPRODUZIONE RISERVATA