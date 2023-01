DIRETTA VENEZIA CLUJ-NAPOCA/ Video streaming tv: all’andata fu decisivo Derek Willis

DIRETTA VENEZIA CLUJ-NAPOCA: I TESTA A TESTA

La diretta di Venezia Cluj-Napoca ha un solo precedente, che è naturalmente quello della partita di andata nel girone B dell’attuale Eurocup. Di fatto esattamente tre mesi fa (era il 25 ottobre) la Reyer aveva fatto il colpo alla Bt Arena nella città rumena, vincendo 80-85: era stata una vittoria sostanzialmente poco in discussione, vero che Cluj-Napoca non si era mai staccata ma era sempre stata sotto nel punteggio, provando nel quarto periodo una rimonta che però si era fermata prima di poter essere complicata. Per la Reyer quattro prestazioni sopra le righe.

MVP Derek Willis autore di 23 punti con 8/12 dal campo, poi 18 punti e 7 assist di Marco Spissu (3/5 dall’arco), 16 punti e 5 rimbalzi di Michael Bramos con 4/6 dalla lunga distanza e 12 punti e 7 rimbalzi di Mitchell Watt, che aveva sbagliato una sola conclusione chiudendo con 4/5. Cluj-Napoca aveva opposto un Leonardo Meindl da 17 punti, 7 rimbalzi e 4 assist con anche 5/11 dal campo e il 50% nelle triple, mentre il miglior realizzatore della squadra rumena era stato Jordan Taylor con 21 punti. Adesso vedremo se la squadra rumena troverà il modo di riscattare quel ko interno o la Reyer otterrà la seconda vittoria. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VENEZIA CLUJ-NAPOCA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Cluj-Napoca viene trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare, emittente che è la casa di Eurocup e manda in onda le partite della squadra italiana nel torneo. Naturalmente sarà possibile assistere al match anche tramite il servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; inoltre vale sempre la pena ricordare che sul portale euroleaguebasketball.net/eurocup troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore con le statistiche aggiornate in tempo reale.

VENEZIA CLUJ-NAPOCA: PRONTO RISCATTO REYER?

Venezia Cluj-Napoca, in diretta dal Taliercio alle ore 20:00 di martedì 24 gennaio, si gioca per la 12^ giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2022-2023. La Reyer va a caccia di immediato riscatto: settimana scorsa ha perso sul parquet di Bourg en Bresse non riuscendo a entrare nelle prime tre della classifica, e dovendosi ancora costruire la qualificazione agli ottavi di finale. Detto che comunque non siamo certo in una situazione brutta o delicata, Venezia ha quasi il dovere di centrare il successo interno per evitare di andare in affanno nelle giornate che seguiranno, visto che la corsa resta comunque serrata.

Il Cluj-Napoca, che era stato battuto all’andata nella partita in Romania, ha tutte le possibilità di entrare nel tabellone ad eliminazione diretta di Eurocup: nell’ultimo turno ha vinto sul campo dell’Olimpia Lubiana fanalino di coda, al momento resta davanti al Lietkabelis (che ha lo stesso record) e si trova ad una sola partita dal settimo posto di Brescia, con la Germani che dunque dovrà stare particolarmente attenta. Aspettando dunque di scoprire quello che succederà nella diretta di Venezia Cluj-Napoca, proviamo adesso a dare un rapido sguardo a quelli che sono i temi principali della partita.

DIRETTA VENEZIA CLUJ-NAPOCA: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo allora alla diretta di Venezia Cluj-Napoca: la stagione della Reyer è al momento positiva, in Eurocup si procede quasi con il pilota automatico e le sconfitte, che sono arrivate, per il momento non preoccupano eccessivamente perché quel che conta è arrivare agli ottavi, dall’altra parte tutto sommato non ci sono squadre impossibili e in gara secca Venezia è capace di battere chiunque. In campionato è maturata la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, anche se il beffardo ko della Segafredo Arena ha creato un incrocio al primo turno proprio contro la Virtus Bologna che non sarà per niente facile.

Adesso si va alla ricerca di quella che sarebbe la settima vittoria nel gruppo A di Eurocup: certamente Venezia avrebbe potuto fare meglio ma bisogna ricordare che si tratta di una competizione in cui nessuno regala nulla, anche le avversarie che si possono ritenere maggiormente abbordabili vanno in campo con il coltello tra i denti e specialmente in regular season, giocando due partite la settimana, può essere facile andare incontro a sconfitte anche inattese. Di sicuro la Reyer ha il dovere di riscattare la sconfitta di Bourg en Bresse per avvicinare la qualificazione ai quarti di finale, vedremo come andranno le cose sul parquet del Taliercio tra poche ore…











