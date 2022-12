DIRETTA/ Venezia Cosenza video streaming tv: bilancio tutto sommato equilibrato

DIRETTA VENEZIA COSENZA: I TESTA A TESTA

Un tuffo nella storia che ci accompagna verso la diretta di Venezia Cosenza che cosa ci potrebbe dire? Osserviamo che i dieci precedenti più recenti sono stati disputati fra il 2001 e il 2021, suddivisi tuttavia due fasce ben diverse, cioè quattro partite entro il 2003 e poi i successivi sei incontri fra il 2018 e il 2018. I numeri complessivi ci parlano di tre vittorie per il Cosenza, due successi per il Venezia e ben cinque pareggi, con il segno X che è in nettissimo vantaggio.

Questo soprattutto nei sei confronti più recenti, quando per ben quattro volte è stata sancita la divisione della posta, con una vittoria per parte, ottenuta dal Cosenza per 0-1 in trasferta domenica 23 dicembre 2018 e invece dal Venezia con un perentorio 3-0 casalingo ottenuto domenica11 aprile 2021, in quello che fino ad oggi è rimasto l’ultimo incrocio in assoluto, dal momento che poi per un anno i lagunari hanno militato nel campionato di Serie A. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VENEZIA COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Venezia Cosenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Venezia Cosenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

VENEZIA COSENZA: LAGUNARI, BISOGNO DI PUNTI!

Venezia Cosenza, in diretta sabato 11 dicembre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato di Serie B. Segnali di ripresa da parte di entrambe le squadre che continuano però a navigare in cattive acque. Venezia nel gruppone a 16 punti in zona play out, grazie però alla rimonta da 2-0 a 2-2 nel secondo tempo in casa del Modena, che ha regalato ai lagunari un punto ormai insperato.

Il Cosenza resta quintultimo, sempre in zona play out ma reduce dal quarto risultato utile consecutivo, nella fattispecie terzo pareggio di fila per i silani che in casa contro il Brescia hanno visto sfumare però nel recupero la vittoria. L’11 aprile 2021 il Venezia ha vinto 3-0 l’ultimo precedente casalingo contro il Cosenza, con i calabresi che non passano allo stadio Penzo dallo 0-1 del 23 dicembre 2018, sempre nel campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Venezia Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Per il Venezia, Paolo Vanoli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bertinato; Wiśniewski, Ceppitelli, Ceccaroni; Candela, Crnigoj, Tessmann, Andersen, Zampano; Johnsen, Pohjanpalo. Risponderà il Cosenza allenata da William Viali con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Marson; Rispoli, Rigione, Meroni, Martino, Florenzi, Brescianini, Calò; D’Urso; Merola, Larrivey.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Venezia Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











