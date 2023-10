DIRETTA/ Venezia Cremona video streaming tv: il grande precedente (basket A1, 14 ottobre 2023)

DIRETTA VENEZIA CREMONA: IL PRECEDENTE

Il precedente che racconta al meglio la diretta di Venezia Cremona lo abbiamo già citato, e fa riferimento alla stagione 2018-2019. A febbraio la Vanoli era riuscita a mettere in bacheca la Coppa Italia, primo e ancora oggi unico trofeo nella storia della società; la Reyer, eliminata ai quarti in quella competizione, si era poi ripresa in Serie A1 e le due squadre avevano chiuso entrambe con 20 vittorie e 10 sconfitte, davanti alla coppia Sassari-Brindisi e alle spalle di Milano. La doppia sfida diretta aveva decretato la Vanoli come seconda in classifica; Cremona aveva incrociato Trieste nei playoff, a Venezia era toccata Trento nel remake della finale 2017: entrambe si erano qualificate, dunque Meo Sacchetti e Walter De Raffaele si erano incrociati in semifinale.

Diretta/ Venezia Paris (risultato finale 75-81): Reyer beffata! (Eurocup, 11 ottobre 2023)

Serie splendida: la Reyer era passata subito al PalaRadi, Cremona aveva ricambiato il favore in gara-3, poi però Venezia si era presa il pass per la finale in gara-5 in trasferta, andando a vincere lo scudetto contro la Sassari di Gianmarco Pozzecco. Solo il quinto episodio era terminato in doppia cifra di scarto, peraltro 10 punti; gara-3 e gara-4 si erano concluse con un possesso di distanza, e gara-2 era stata vinta da Cremona per 4 punti. Che dire: si tornerà a questa bella rivalità, sia pure con allenatori diversi? Lo scopriremo… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Pesaro Venezia (Risultato finale 64-76): vince la Reyer!

DIRETTA VENEZIA CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Cremona sarà fornita da Eurosport 2, dunque appuntamento riservato agli abbonati di Sky Sport che dovranno selezionare il canale 211 del loro decoder. L’altro modo per assistere a questo match di basket sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che ha acquistato i diritti per trasmettere l’intera programmazione del campionato, chiaramente con visione in diretta streaming video. Da ricordare che su www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo match e sulla Serie A1, tabellino play-by-play e boxscore statistico ma anche appunto il calendario del torneo e la classifica.

Diretta/ London Venezia (risultato finale 76-69): strappo decisivo inglese (Eurocup, 4 ottobre 2023)

LA REYER STA VOLANDO!

Venezia Cremona, partita diretta dagli arbitri Mazzoni, Galasso e Bartolomeo, si gioca alle ore 20:30 di sabato 14 ottobre: siamo al Taliercio, per uno degli anticipi nella terza giornata del campionato di basket Serie 1 2023-2024. Sfida intrigante: Venezia ha iniziato benissimo il suo campionato, ha prima vinto contro Tortona e poi ha fatto il blitz a Pesaro ottenendo così un doppio successo che la rende una delle squadre ancora a punteggio pieno, particolare non secondario visto che la lotta per piazzarsi nella griglia dei playoff sarà ruggente e anche andare alla post season potrebbe non essere scontato.

La Vanoli, tornata in Serie A1 con la promozione, ha fatto il suo esordio al PalaRadi facendolo coincidere con una vittoria: battuta Sassari davanti al proprio pubblico, Cremona ha così riscattato il ko che era maturato a Trento e si è messa subito in corsa, un successo importante in chiave salvezza anche se questa società potrebbe puntare anche a qualcosa in più. Nell’attesa che la diretta di Venezia Cremona prenda il via, proviamo a fare qualche rapida analisi circa le tematiche principali che questa sera potrebbe emergere dal parquet del Taliercio in una appassionante partita di Serie A1.

DIRETTA VENEZIA CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Cremona ci parla anche di un match con un bel passato: non va dimenticato infatti che questa era stata una bella serie di semifinale playoff, in un momento storico nel quale la Vanoli era allenata da Meo Sacchetti e la Reyer, sotto la guida di Walter De Raffaele, era una corazzata capace di vincere due scudetti in tre stagioni. Il ridimensionamento c’è stato solo per la Vanoli, che anzi si potrebbe dire non è riuscita a confermare una crescita che in quelle stagioni era stata abbastanza sorprendente, anche se calcolata e cercata.

Venezia invece è rimasta sulla breccia, ma l’emergere esponenziale di Milano e Virtus Bologna ha creato una spaccatura tra le due piazze e il resto del gruppo, e vincere è diventato oggi semi-impossibile. La Reyer punta anche e soprattutto sulla Eurocup come abbiamo già detto, però è partita benissimo in Serie A1 e dunque vorrà provare a fare lotta alla pari contro le corazzate, sapendo che poi arriveranno i playoff e le cose potrebbero essere molto diverse. Per adesso, vedremo cosa succederà al Taliercio in una diretta di Venezia Cremona che potrebbe essere meno scontata di quanto appaia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA