Diretta Venezia Cremona/ Streaming video Rai: situazione pari (semifinale playoff)

Venezia Cremona, partita che sarà diretta da Tolga Sahin, Maurizio Biggi e Christian Borgo, si gioca alle ore 20:45 di lunedì 3 giugno: in gara-3 della semifinale playoff di basket Serie A1 2018-2019 si parte dalla situazione di 1-1 con cui si sono chiuse le due sfide al PalaRadi. Questo significa che oggi si cambia campo e infatti siamo al Taliercio, ma che la Reyer adesso ha la possibilità di chiudere i conti con due vittorie interne. Il colpo lagunare di gara-1 ha permesso alla squadra di Walter De Raffaele di girare il fattore campo; adesso la favorita per la finale diventa dunque una Venezia che forse lo era già alla vigilia della semifinale, ma che ancora di più potrebbe andare a giocarsi la serie per lo scudetto per la seconda volta in tre stagioni. Alla Vanoli, che ha riequilibrato le cose in gara-2, il compito di riprendersi il vantaggio dato dalla classifica di regular season e tornare avanti nel punteggio; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Venezia Cremona, della quale intanto possiamo andare a presentare i temi principali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Venezia Cremona sarà disponibile sui canali Rai Sport e Eurosport 2: nel primo caso l’appuntamento è aperto a tutti, nel secondo bisognerà essere clienti della televisione satellitare. Sarà possibile seguire la partita della semifinale anche in diretta streaming video: basterà visitare senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it oppure, sempre avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, abbonarsi alla piattaforma Eurosport Player che trasmette tutte le partite del campionato di basket. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VENEZIA CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

A differenza di quanto accaduto nel turno precedente alla Reyer, Venezia Cremona sembra essere una serie con punteggio leggermente più alto: in entrambe le partite giocate al PalaRadi gli orogranata hanno segnato almeno 70 punti, ma è stato quando sono riusciti a trovare 87 punti che hanno vinto. Il che potrebbe dirci, anche contando quanto appunto era accaduto nei quarti, che la Reyer sia più letale quando il risultato e le percentuali dal campo si alzano; in gara-2 Venezia ha tirato con il 48,5% da 2 e il 41,4% dall’arco, comunque una prova balistica non male che però non ha permesso agli ospiti di portare a casa la seconda vittoria. Cremona invece è stata molto brava a sfruttare i momenti importanti della gara e impattare; tuttavia adesso Meo Sacchetti deve per forza di cose vincere una delle due partite al Taliercio, perché soltanto in questo modo potrebbe garantirsi un ritorno sul parquet di casa dove giocarsi la decisiva gara-5. Staremo a vedere quello che succederà, ormai all’inizio di questo terzo episodio della semifinale manca sempre meno…



© RIPRODUZIONE RISERVATA