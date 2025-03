DIRETTA VENEZIA CREMONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta Venezia Cremona è davvero dietro l’angolo, siamo prontissimi a vivere insieme una partita che, come abbiamo già visto, ha avuto uno scenario ben diverso qualche anno fa, quando la Vanoli era diventata improvvisamente una squadra capace di vincere la Coppa Italia e di arrivare nelle prime tre della regular season, andando così a giocare una storica semifinale playoff contro la Reyer che, purtroppo per Cremona, aveva avuto la meglio prendendosi poi anche lo scudetto. Era la Vanoli di Meo Sacchetti: un grande progetto, costruito peraltro in maniera mirabile sfruttando il ripescaggio che aveva cancellato la retrocessione.

Quel che poi è accaduto è che Sacchetti ha accettato la chiamata della Fortitudo Bologna: la separazione con Cremona non è nemmeno stata delle migliori e per la Vanoli le cose sono peggiorate fino al ritorno in Serie A2, ma ancora una volta la proprietà ha risposto presente e in men che non si dica la squadra ha colto la promozione, e ora è pronta a giocarsi una salvezza che sarebbe davvero molto importante. Certamente oggi l’avversario non è di quelli malleabili, ma sarà il parquet del Taliercio a dirci quello che succederà: accomodiamoci, sta per alzarsi la palla a due nella diretta Venezia Cremona! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA VENEZIA CREMONA

Sarà solo DAZN a garantire la diretta Venezia Cremona, la partita di Serie A1 non andrà in onda sulla nostra tv e dunque l’appuntamento sarà solo in diretta streaming video, per gli abbonati a questa piattaforma.

VENEZIA CREMONA: LA REYER CI PUÒ CREDERE!

Per la diretta Venezia Cremona parliamo della partita che alle ore 20:00 di domenica 16 marzo chiude il programma della 22^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: un match che idealmente fa tornare alla mente lo scorso lustro e una bellissima semifinale playoff, oggi le cose sono diverse e infatti nemmeno la Reyer, se la regular season si concludesse dopo questo turno, sarebbe qualificata per la post season. Venezia, eliminata dalla Eurocup in maniera dolorosa, prosegue la sua rimonta verso le prime otto squadre della classifica: la vittoria in volata a Sassari è stata incredibile e importantissima in tal senso.

È certamente una Reyer che ci può credere, ma che non può tirare troppo la corda: le squadre che la precedono in classifica sono davvero toste e raramente hanno periodi davvero negativi che lascino pensare a un ribaltone netto, tuttavia anche la squadra di Neven Spahija ha mezzi e capacità per risalire la corrente e oggi il calendario offre una bella occasione con la diretta Venezia Cremona, una partita che almeno sulla carta gli orogranata affrontano come favoriti netti, nella speranza di confermare il pronostico.

DIRETTA VENEZIA CREMONA: VANOLI AL GUADO

Parlando della diretta Venezia Cremona bisogna ovviamente fare il punto anche sulla Vanoli: la squadra lombarda è sempre in corsa per salvarsi e oggi avrebbe raggiunto l’obiettivo, nell’ultima giornata ha raccolto una vittoria preziosissima contro Napoli perché ha saputo battere una rivale diretta, tra l’altro portando a 2-0 il conto della doppia sfida e dunque creando ancor più separazione rispetto alla GeVi. Da qui al termine della regular season Cremona avrà il compito di completare il lavoro: in fondo alla classifica le cose si stanno facendo movimentate e non si può dare nulla per scontato.

Le rivali non mancano, fare passi falsi non pronosticabili potrebbe costare tantissimo; è chiaro, per quanto già detto, che la partita del Taliercio non sorride alla Vanoli che dunque può anche mettere in conto una sconfitta, quello che però la squadra di Pierluigi Brotto dovrà fare sarà avere un bel passo al PalaRadi e prendere punti contro squadre dello stesso livello, poi alla fine della stagione si tireranno le somme e vedremo se Cremona potrà festeggiare realmente un’altra salvezza o se invece dovrà tornare in Serie A1, nel frattempo siamo pronti a vivere insieme la diretta Venezia Cremona.